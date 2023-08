Je li moguće da se tornado pojavi u Hrvatskoj? Meteorolog RTL-a: 'Može se dogoditi i kod nas...'

Opraštamo li se od ljeta i što se sprema idućih dana - u studiju RTL-a objasnio je meteorolog Dorian Ribarić.

Kolika je mogućnost da se ovako razoran tornado pojavi u Hrvatskoj?

"Tornada u Europi se već događaju, ima ih doduše četiri puta manje nego u Americi i 20 posto su slabiji, ali i dalje je to brojka od 300 do 400 na godinu. Nešto su češći i intenzivniji sjevernije na europskom kopnu. Ekstremna je to pojava, ali se može dogoditi i kod nas, ne ovaj tjedan ili mjesec, ali statistički gledano nekad od kasnog proljeća do rane jeseni."

Pijavica, tornado, uragan – koja je razlika?

"Uragan je tu ustvari sasvim u drugoj priči, prvenstveno na prostornoj i vremenskoj skali, jer to su velike tropske ciklone koje se protežu stotinjak nekad i do 1000 km, a trajati mogu danima pa i tjednima."

"Pijavice ili tornado su puno manji i kraći fenomeni, možemo reći produkti oluja ili nevera. Za njih je osim velike nestabilnost i smicanja vjetra po visini potreban i veliki kontrast temperature te vlage koji se događa kada npr. polarni zrak stiže nad toplije krajeve ili toplo more.

Pijavice su kod nas češća pojava, osobito morske, a dimenzije pijavice su desetak metara u promjeru te traju samo desetak minuta. Uski je to vrtlog koji kao da usisava morsku vodu, a kada i ako udari u kopno vrlo brzo gubi na snazi i "odumire", no i one mogu rušiti sve pred sobom.

Dolazimo sada i do problema terminologije, gdje je ustvari svaki zračni vrtlog od podnice oblaka do bilo koje podloge ustvari - pijavica. Tornado je ime rezervirano samo za najjače kopnene pijavice, ali je u medijima popularniji za sve što se dogodi na kopnu.

Tornada su inače desetak puta veća pojava od pijavica, promjera do par stotinjaka metara, trajanja od nekoliko sati. Dakle, puno razornije. Njih najčešće razvrstavamo po Fujitinoj ljestvici koja kombinira jačinu vjetra s nastalom štetom od F0 do onih najrazornijih F5. U Europi je gotovo 90% onih u prva dva razreda, pa se za naš kontinent razvijaju nešto rafiniranije ljestvice. U Hrvatskoj je najpoznatiji, čini se i najjači, slučaj dosad iz Novske tamo s kraja 19. stoljeća. Superćelija prošlog mjeseca nije dala tornado, ali za usporedbu vjetar u Gradištu tada je bio F2 ili F3 intenziteta.

Već za petak najavljuješ promjenu vremena – opraštamo se od ljeta?

"Ma, bit će još ljeta i ljetnih nešto umjerenih vrućina, ali čini se u drugoj polovici kolovoza. Sad u petak stiže fronta, ciklona, dosta kiše, moguće uz olujna nevremena, čak i u Dalmaciji. Posvuda će prilično zahladiti za vikend, a temperatura će nakon toga nešto sporije rasti", poručio je Ribarić.