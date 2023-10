PREGLED PLUSEVA I MINUSA Je li ova turistička sezona rekordna? 'Bila je dobra, no griješilo se s cijenama. A iduća? Bit će teška'

O uspjehu turističke sezone RTL-ova reporterka Petra Fabian Kapov razgovarala je s predsjednikom Udruženja hrvatskih putničkih agencija, Borisom Žgombom. Može se reći da je ovo bilo vrlo dobrih prvih 6 mjeseci. I Vlada i ministrica se hvale rekordima, a na pitanje je li to doista bilo tako, Žgomba je poručio da možemo biti zadovoljni. "Ova godina ide k tome da bude dobra. U dijelu s noćenjima i dolascima smo u razini s 2019. godine što je dobro, no treba sačekati rezultate sedmog, osmog i devetog mjeseca koji su ključni. Ukupno gledano je dobro, ali još je rano za kompletnu ocjenu", poručio je. Dodao je da je prošlogodišnja sezona po svemu bila izuzetna i teško da će se ponoviti. "Ove godine se u području cijena i još nekih stvari napravilo grešaka, ali to su više propusti koji se događaju svake turističke godine. Hrvatska je velika turistička destinacija i teško da može savršeno pokriti svaki segment", objasnio je. Osvrnuo se i na očekivanja od nadolazeće godine. "Sljedeća godina će biti godina za sebe, očekujem da neće biti lagana jer izlazimo iz ove godine gdje smo s velikim naporima ostvarili rezultate. Čini se da ćemo imati jednu tešku turističku godinu", zaljučio je.