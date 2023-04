U utorak drama u remetinečkom zatvoru. Spriječen je pokušaj bijega zatvorenika .

Tijekom razgovora s odvjetnikom, zatvorenik je razbio unutarnje i vanjsko staklo prozora prostorije i skočio s visine od tri metra. Brzo su reagirala dvojica pravosudnih policajaca s vanjske strane zatvora pa nije daleko stigao.

Doznajemo kako je riječ o srbijanskom dileru, koji je prije tri tjedna uhićen po tjeralici i sada se nalazi u ekstradicijskom istražnom zatvoru.

Inače, posljednji pokušaj bijega iz Remetinca bio je krajem 2021-e godine kada je bježao Poljak i to pred sam kraj odsluženja kazne.

Naš reporter Boris Mišević javio se uživo ispred Remetinca i otkrio da se jedini uspješni bijeg iz Remetinca dogodio 1992. kada su trojica zatvorenika pobjegla i nikad ih nisu našli.

"Ali tada je razina sigurnosti bila puni ispod današnje. Poljak se, pak, 2021. godine zapleo u žicu i to nije bio ozbiljan pokušaj bijega. Ali ovaj danas jest. Dva prozora s kojih je skočio, još nemaju staklo. Zatvorenik je skočio na travu i visina od tri metra nije bila kobna. Ali pravosudna policija je brzo reagirala. Vidjeli su ga na kamerama, dotrčali i savladali", iznio je detalje drame u Remetincu Mišević.

O svemu je večeras razgovarao s Krešom Jelenkom, zamjenikom predsjednika Sindikata pravosudne policije, koji je otkrio još neke zanimljivosti današnjeg bijega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako uzmemo da se osoba odlučila na bijeg iz ovakvog zatvora, da su ga trenuci dijelili da dođe do slobode, to govori da to nije bilo nimalo bezazleno. Zahvaljujući pravosudnim policajcima, bijeg je spriječen", rekao je Jelenko.

Na pitanje je li imao pomagača i je li zatvorenika netko čekao izvan zatvora, odgovorio je da postoji i ta sumnja.

"Ovakvo nešto pokušati izvesti, da nije organizirano i da se ide na blef, malo nam je to sumnjivo i mislimo da je postojala malo veća organizacija", rekao je sindikalist.

Paradoksalno, upravo dok se događala drama u Remetincu, ljudi iz sindikata bili su kod resornog ministra i upozoravali ga moguće situacije, da je pravosudnih policajaca premalo i da su potplaćeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sami sebi zvučimo kao istrošena gramofonska ploča. Non-stop govorimo da nas ima malo, premalo je pravosudnih policajaca i da smo potplaćeni. Resorni ministar nas razumije i pa tako danas. Ali znamo tko drži blagajnu. Mi imamo bivšeg premijera u zatvoru. Pozivamo sadašnjeg premijera da nas dođe posjetiti, da vidi kakvi su uvjeti i kako radi pravosudna policija. Trebamo li mi Republici Hrvatskoj? Neka dođe i neka se vidi kolike su nam plaće - bez uljepšavanja. Srećom, danas nije bilo ljudskih žrtava, ali moglo je biti. Što da se dogodio napad na pravosudnog policajca, ubojstvo? Što ćemo onda?", rekao je Jelenko.