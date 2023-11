Naša reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić uživo se u RTL Danas javila s Markovog trga.

Što se sve danas događalo u Banskim dvorima i zašto se premijer odmah odlučio na smjenu?

"Od ranog jutra kamere naših snimatelja su snimale ulaske i predsjednika Vlade, ali i jednog po jednog ministra koji su ulazili na težak i iscrpan sastanak koji je trajao gotovo cijelo jutro, ali i dobar dio popodneva nakon kojeg je sam predsjednik Vlade donio odluku koju smo čuli na konferenciji za medije. Ne mogu reći da ništa nije ukazivalo na to da će on odlučiti promptno razriješiti dužnosti sad već bivšeg ministra Marija Banožić.

Ali ono što mogu reći iznenadilo je. Prije svega ne zbog razloga, nego zbog tajminga takve odluke. Ipak se radi o trenutku u kojem je bivši ministar i dalje u bolnici i sam se oporavlja od posljedica opasnih ne za život, ali i prilično opasnih posljedica te prometne nesreće u bolnici. Moram reći da ovo nije prvi put da se tako nešto dogodilo na Markovu trgu. Imali smo vrlo sličnu situaciju. Naime, Radimir Čačić je 2010. skrivio prometnu nesreću na autocesti u Mađarskoj nakon koje je smrtno stradalo dvoje ljudi. Međutim, razriješen je funkcije kada je Zoran Milanović bio premijer i to nakon pravomoćne presude sutkinje u Mađarskoj 2012. godine. Tada mu je, podsjetimo, dosuđena godinu dana i deset mjeseci zatvora."

Marija Banožić jasno je očekuje dug oporavak. Je li ovim događajem ujedno i završila njegova politička karijera?

"A ne, to je to ne možemo prejudicirati. Ono što je sigurno je da od sutra njegove dužnosti preuzima državni tajnik Ministarstva obrane. Danas nam predsjednik Vlade. Nije htio reći ni koliko je to dugo. Zapravo nam je rekao da on u principu o tome još nije stigao razmišljati, što i nije iznenađujuće s obzirom na sve, ali ono što možemo zaključiti da bi on mogao aktivirati svoj saborski mandat. Razgovarala sam s predsjednikom Imunitetnog povjerenstva u Saboru koji mi je rekao da inače u uobičajenim situacijama zastupnici imaju osam dana da aktiviraju svoj mandat.

Međutim, ovo je izvanredna situacija gdje nitko ne može niti garantirati da će Mario Banožić izaći iz bolnice u tih osam dana, tako da mi nije mogao potvrditi da se pravila ovdje ipak neće donekle zbog njega promijeniti. Ono što njega svakako čeka je pravosudni epilog. Razgovarala sam i s nekoliko odvjetnika koji imaju bogato iskustvo. Naravno, nitko nije htio prejudicirati hoće li ovdje biti ikakve kazne i kolika će ona biti. Međutim, ono što su mi mogli reći da u slučaju kada se zaista dokaže krivnja u ovakvim situacijama gdje je smrtni ishod, ukoliko nema nikakvih otegotnih okolnosti, a to je alkohol ili, primjerice prolazak na crveno svjetlo, najčešće u praksi kazna zatvora za ovakvu stvar bude godina i pol zatvora. Međutim, prije svega toga na Mariju Banožić je sada da se oporavi u bolnici od posljedica nesreće."