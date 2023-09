Jedinstveni model nastave u Sibinju. Učenici podijeljeni u naprednu i osnovnu skupinu. Evo kako to izgleda

Nakon rezultata nacionalnih ispita uveli su novi model. Unatoč kritikama, ravnatelj OŠ Sibinjskih žrtava, poručuje svi učenici su na dobitku.

Kemija na naprednoj, fizika na osnovnoj razini. Onda zamjena. Učenici dvaju sedmih i osmih razreda spajaju se i nastavu iz ovih predmeta imaju po skupinama. Bilo da su u osnovnoj ili naprednoj skupini, učenici su zadovoljni.

„Ja sam u osnovnoj skupini iz kemije i fizike, dobro je. Nastavnici dobro objašnjavaju i imamo dobre ocjene iz testova. Osjećam se ugodno, nitko me nije zadirkivao ili nešto slično“ , rekao je učenik OŠ Sibinjskih žrtava Antonio Škarica.

Da razlike među njima nema kaže i učenik osmog razreda Sebastijan Kovačević: „Ja sam u toj naprednijoj skupini, ali nikad nisam druge gledao s visokog mjesta i uvijek me mogu nešto pitati da pomognem.“

Ovaj model sviđa se i učeniku Franu Periću koji kaže: „Nema nikakve diskriminacije. U ovoj naprednoj skupini mi kojima se više sviđa fizika ili kemija dobijemo dodatni sadržaj.“

U osnovnoj školi u Sibinju ovakav model uveli su prošle godine. Sada su ga proširili na dio učenika 5. razreda za matematiku. U školi kažu da podršku roditelja imaju.

Ravnatelj OŠ Sibinjskih žrtava Josip Šišmanović objašnjava: „Ovo sve je napravljeno zbog učenika, ljudi krivo tumače i čuo sam svakakve interpretacije. Isti je nastavnik, isto je gradivo, samo je pristup drukčiji. Prilagođen je učeniku i grupi jer oni su u skupini jednakih mogućnosti."

Učenici se u skupine dijele ovisno o uspjehu. Preporuku daje škole, a konačna odluka je na roditeljima. Nastavnik fizike u OŠ Sibinjskih žrtava, Bojan Pavelić, ovakvim načinom rada je zadovoljan.

„Imate učenike koji teže savladavaju sadržaje i oni koji ih savladavaju brže i to je osnovna podjela. U obje skupine učenici pišu iste testove, i u jednoj i u drugoj skupini mogu imati ocjenu 2 i ocjenu 5 bez obzira na to na koji su način savladavali gradivo“, rekao je nastavnik fizike.

Učenici mogu prelaziti iz osnovne u naprednu skupinu, ali i obrnuto. „Učenica koja je prošle godine bila u osnovnoj skupini imala je zaključenu peticu iz kemije i fizike i sada je u naprednoj“ rekla je nastavnica kemije Tajana Kovačević. Dodaje: „U naprednoj skupini djeci koja mogu više dajemo dodatne sadržaje da ih bolje pripremimo za srednju školu. Stignemo više i oni idu brže. U osnovnoj skupini su učenici kojima treba više pojasniti neke sadržaje i koncentriramo se na to.“

Drukčije izvode i nastavu tjelesnog, razrede spajaju, ali po spolu. U jednoj skupini su djevojčice, a u drugoj dječaci. Mladen Ibrišimović nastavnik tjelesnog odgoja u Sibinju kaže: "Kad su spojeni dečki, kada su spojene cure, odmah se više trči, bolji je intenzitet i brže se napreduje. Mi smo prošle godine imali spojene razrede i djevojčice su nam prvaci županije u rukometu za 5. i 6. razred baš kao i dječaci. Ukupno četiri ekipe su uzele medalje.“

Osim u sportu, ravnatelj škole u Sibinju kaže, bolji rezultati vide se i u znanju. Okidač za ovakvu promjenu bili su nacionalni ispiti.„Sve je bilo složeno tako da ako ne bude pozitivnih rezultata sve možemo prekinemo i to u svakom trenutku. Ispostavilo se da smo na zadnjim nacionalnim ispitima imali bolje rezultate iz svih predmeta“, rekao je ravnatelj. Tvrdi, napredovali su svi učenici. Zato sa svojim modelom u ovoj školi idu i dalje.

Iz resornog ministarstva poručuju da ovakva odluka nije sporna. Odluku o tome kako će izgledati razredi, škola može donijeti samostalno, pa zato nije bila potrebna posebna dozvola.

Božo Pavičin, glavni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja rekao je: „U našem tradicionalnom sustavu imamo podjele učenika po uspjehu, uglavnom je riječ o dopunskoj i dodatnoj nastavi. U ovom slučaju to se odnosi na cijelu nastavu. Teško da će se to proširiti na nekoj većoj razini, ali ako je škola tako odlučila i ako su se s tim složili nastavnici, stručni suradnici i roditelji nema razloga zašto to tako ne bi bilo i dalje.“

