Jeste li znali da prvi put kod zubara dijete treba i prije njegove godine dana?

Kako i koliko često se peru zubi, ono što su mnogi zaboravili, ovi predškolci jako dobro znaju.

"Kad završiš i ove i ove i ove onda ideš ovako i brojiš jedan, dva, tri…", podijelila je Nora Lukić iz Zagreba.

"Dobro je jesti jabuku, bananu. Dva puta perem zube na dan i sve to da ne dobijem karijes", rekla je Aurora Jurišić.

Kada je riječ o pranju zubi, djevojčice su bolje od dječaka. U dobi od 15 godina 77 posto djevojaka i 57 posto mladića zube pere dva ili više puta na dan.

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, smatra da sve ovisi o našim navikama dok smo djeca.

"Za učenika od 11, 13 i 15 godina imamo porast u četkanju zubi od 10 do 20 posto od 2002. do 2022. Činjenica je da što se približavamo kasnijoj životnoj dobi te navike održavanja oralne higijene slabe jer nisu usvojene kad su trebale biti , a to je djetinjstvo", pojasnila je.

Baš zato Svjetski dan oralnog zdravlja u zagrebačkoj Stomatološkoj poliklinici posvetili su djeci.

U šestom razredu učenici u prosjeku imaju dva karijesa, dvije plombe ili dva izvađena zuba, dok je prosjek u Europskoj uniji jedan i pol.

"Pregled je nekada super, a nekada se baš jako bojim kad treba očistiti karijes", rekla je Tara.

"Tu smo puno naučili i rekla mi je doktorica da su mi zdravi zubi", rekao je Marko iz Zagreba.

Ono što mnogi ne znaju je da na prvi pregled kod zubara djeca trebaju doći i prije nego što napune godinu dana.

"To nije prerano, bebica neće znati da je kod stomatologa, a roditelji će dobiti pravu informaciju. Dođu kasno, obično iza 4. ili 5. godine kada dijete nešto zaboli ili roditelji vide karijes. To je prekasno. Apeliram da dođu što ranije", poručuje Snježana Kadić, voditeljica Odjela dječje stomatologije zagrebačke stomatološke poliklinike.

Higijena, prehrana i redoviti pregledi, jednako su važni i za djecu i za odrasle.

"Dođite na pregled jedan put na godinu barem. Plak u usnoj šupljini se multiplicira na plak u krvnim žilama, a znamo do kojih sve bolesti mogu dovesti naslage u krvnim žilama. Nemojte zbog nebrige o usnoj šupljini i nezdrave prehrane doći do velikih problema", ističe ravnateljica Stomatološke poliklinike Zagreb, Petra Nola Fuchs.

Na godinu ovdje pregledaju 140 tisuća pacijenata. Kada je riječ o zdravlju zubi, kaže, pomaci se vide ali mjesta za napredak ima još.