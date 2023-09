Jesu li izmjene ZKP-a pokušaj ušutkavanja medija? 'Cilj je da se zaštite političari, neće proći, evo i zašto'...

Osobi koja novinaru da povjerljivu informaciju prijeti kazna i do tri godine zatvora. No, iako nema kazne za novinare taj će zakon potpuno promijeniti način na koji mediji izvještavaju o kaznenim postupcima, najavila je RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.

O najavljenim izmjenama Zakona o kaznenom postupku razgovarala je s odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem.

Je li ovo pokušaj ušutkavanja medija?

Ovo je jedna jako loša i nedemokratska ideja tako da se nadam da će Hrvatsko novinarsko društvo uspjeti u svojim nastojanjima da se ovaj Zakon spriječi i da nikad ne bude izglasan.

Prođe li, kako će se provoditi jer novinari vjerojatno neće odati izvor? Ministar Malenica je rekao da neće prisluškivati novinare i privoditi ih na razgovore. Kako će onda saznati tko im je dao informaciju?

To je jako loša ideja jer je Zakon teško provodiv bez da se uđe u demokratski prostor novinara i prava da izvještavaju i štite izvor. To što ministar Malenica u dobroj namjeri kaže da neće biti ispitivani novinari, to nije točno. Ako jedan Zakon donesete, policija po njemu mora postupati i ako utvrdi da se negdje događa kazneno djelo, mora ispitati sve osobe koje su vezano uz to kazneno djelo. Mora ispitati odakle novinaru informacija, s kim je razgovarao prethodnih dana jer je to jedini način da se utvrdi tko je počinitelj. Ako policija provodi zakon, tada ga morati pozvati na obavještajni razgovor.

Ako Zakon prođe, HND je spominjao da će zatražiti ocjenu ustavnosti. Čini li se vama da bi to moglo pasti?

Prilično sam uvjeren da će to pasti jer zakon sadržava jedan bug koji mi je vrlo upadljiv, a to je da se ekskulpira novinare od mogućnosti da sudjeluju u činjenju tog kaznenog djela. Ako vi mene pitate kao odvjetnika da vam dam nekakav podatak, tada vi mene potičete i nema tog zakona koji može ukloniti jednu kategoriju građana iz mogućnosti da budu odgovorni za kazneno djelo koje učine. Dakle, ako me potičete da počinim kazneno djelo vi ste odgovorni. Neustavno je da vi budete u boljoj poziciji nego bilo koji drugi građanin.

Kako bi to privođenje moglo izgledati u praksi? Hoće li policajci onda privoditi svoje kolege, odvjetnike, suce?

Taj zakon neće zaživjeti u praksi. On je predložen na valu ogorčenja naše vladajuće elite jer se neki podaci pojavljuju u novinama. Nije smisao ovog zakona da se zaštiti presumpcija nevinosti, smisao je da se zaštiti politička kasta da neki podaci, o onome što rade, dolaze u medije.

Biste li vi ovaj zakon nazvali "AP" kao što ga zove oporba?

Najbolje će vam reći to da sam kao kazneni odvjetnik oduševljen idejom da stupi na snagu, a kao građanin zgranut. Neću ga nazivati ničijim imenom, jednostavno je nedemokratski i pogrešan zakon.