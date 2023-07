Josipa Lisac nakon tri godine nedavno je objavila novu pjesmu „A gdje si ti“.

Prošlo je i pola stoljeća od objave kultnog albuma “Dnevnik jedne ljubavi.” Kako na njega gleda danas i kako vidi budućnost, otkrila je Idi Hamer.

Ono što Vas krasi kroz Vašu bogatu i impresivnu karijeru i dugu karijeru jest da ste uvijek bili, možemo to tako reći, originalni je li Vam bilo izazovno ponekad u svijetu koji možda tome nije blagonaklon, ostati dosljedna sebi?

"To je najteže. Postoje zamke razno razne da ne znam od kud da krenem. Jako je nekome krenuo, sjate se ljudi, ovaj govori jedno, predlaže jedno drugo i tako dalje. Zbunjenjuje se osoba. Tu moraš biti izuzetno svoj. Mislim da se i rađaš kao svoj, i to se kroz život razvija i osnažuje. Nisam nikad uzimala savjete niti trebala savjete, ne da sam ja znala što ja radim, ja danas kad se okrenem onda mislim vidiš to sam dobro napravila, i ovo, nisam konfliktna osoba, nisam nikada se ljutila ako mi nije pasalo, sve je bilo onak kak je trebalo biti, mislim da je potrebna tu snaga, racija", rekla je.