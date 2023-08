NIKAD KRAJA Kada se predviđa kraj afričke svinjske kuge? 'Sve radimo da lokaliziramo bolest i usporimo širenje'

Tri županije bore se s afričkom svinjskom kugom. Da bi ostala zaštićena, Osječko-baranjska županija provodi akcijski plan zaštite od prijenosa bolesti. U letcima su navedene informacije o bolesti i propisanim mjerama te potrebnim aktivnostima na dodatnoj zaštiti objekata uzgoja svinja. U suradnji s Agencijom za poljoprivredu i hranu te svim gradonačelnicima i načelnicima, cilj je, kako kažu odgovorni, zaštita svih uzgajivača svinja. "Za mene i za moju suprugu znači život jer to nam je sada jedini izvor hrane i prehrane s obzirom na to da su bile sad ove vremenske nepogode i da nam je bašča skroz uništena", rekao je svinjar Jovan Preradović i dodao da se nada da će cijela situacija s afričkom svinjskom kugom završiti povoljno i bez veće štete. Osječko-baranjski župan rekao Ivan Anušić rekao je da 35 posto ukupne svinjske proizvodnje, odnosno svinjskog uzgoja za potrebe Hrvatske i na području Hrvatske, odvija na području Osječko-baranjske županije. "Ne moram govoriti što bi to značilo kada bi sada izgubili taj svinjski fond", poručio je župan Anušić. O trenutnoj situaciji, dugoročnom planu i predviđanjima, razgovarali smo s Tatjanom Karačić, ravnateljicom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. "Situacija je, mogli bismo reći, očekivana. Bolest nam se nalazi još uvijek u južnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, kada govorimo o domaćim svinjama, i širi se u tom dijelu županije. Kada govorimo o divljim svinjama, bolest nam se pojavila i u južnom dijelu Vukovarsko-srijemske, ali isto tako i na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije pa su ta područja proglašena zonom zaraze", rekla je i dodala da u svim mjerama kontrole i suzbijanja bolesti osim inspektora Državnog inspektorata, sudjeluju i ovlašteni veterinari u području svoje nadležnosti. Više pogledajte u videu.