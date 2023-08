Do zadnjeg vijka. U hangaru Zrakoplovno-tehničkog centra rastavlja se gotovo sve. Provjerili smo kako izgleda jedan od najdetaljnijih servisa kanadera.

"Sve mora biti tip top da bi on mogao biti siguran, preuzeti avion i letjeti sigurno", kaže nam Petar Godinić, zrakoplovni tehničar u ZTC-u.

I upravo zato iza toga stoje zahtjevni radovi, jer svaki segment ima svoju funkciju. Najveći problem je što nema najkompleksnijih dijelova. Sve mora biti u fokusu i prema svakom dijelu se ponaša kao da je glavni.

Hrvoje Horvat, zamjenik direktora servisa ZTC-a kaže nam da je otprilike potrebno oko mjesec i pol dana da se sve rastavi.

" A u jednom procesu na jednom kanaderu, znači na servisu, radi oko 14 ljudi", ističe.

Radionica. Mjesto u kojem se ultrazvukom i drugim metodama provjerava postoje li na nekim dijelovima pukotine i oštećenja.

Marko Mirković NDT inspektor u Zrakoplovno-tehničkom centru kaže kako treba biti jako oprezan s specifičnim mjestima na zrakoplovu koja su pod opterećenjima. To treba paziti i često ih pregledavati.

Na pitanje koliko može biti opasno ako se pronađe nešto odgovara:

"Jako, jako opasno. Mi moramo potpisati da je pregled po tom ispravan, nema oštećenja, nema pukotina", ističe Mlinarić.

A to je često najstresniji i najzahtjevniji dio posla.

ZTC je ove godine servisirao i 10 air tractora. Pet hrvatskih, tri španjolska i dva iz Sjeverne Makedonije. Sada su na tom mjestu neke druge letjelice.

"Malo smo se ekipirali, da. Imali smo ispomoć, par ljudi iz mirovine, i unutar firme malo smo se reorganizaciju napravili, i malo smo pojačali ekipu", kaže nam Tomislav Đurašin, voditelj inženjeringa air tractora.

Među njima je i jedna žena- zrakoplovna tehničarka koju je odmalena zanimalo zrakoplovstvo.

"Upisala sam smjer tehničar za zrakoplove i mogu reći da sam se stvarno našla u tome i kada sam prvi put došla na praksu i vidjela helikopter - rekla sam, to je to, to definitivno želim raditi". kaže Michelle Robl, zrakoplovna tehničarka u ZTC-u.

Iako je ovdje gotovo četiri godine i dalje zna biti suočena sa svakakvim pitanjima prijatelja.

"Nekima je to pa ok, normalno. Nekima je to neobično pa pitaju - što, molim, otkud, kako? I onda moram objašnjavati. Počela sam govoriti da sam sekretarica u ZTC-u da me ljudi ne ispituju više", ističe Michelle.

Od siječnja su na ovom mjestu servisirana četiri kanadera, ovo je peti. Nakon prošlogodišnjih problema s manjkom inženjera i nespremnim kanaderima ove godine čini se u Zrakoplovno-tehničkom centru sve napokon ide kao po špagi.