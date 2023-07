putin prijeti odmazdom Kako i čime je napadnut Krimski most, jedan od najbolje čuvanih objekata?

Rusi pripremaju odmazdu zbog napada na Krimski most - najavio je to Vladimir Putin. Most koji povezuje okupirani ukrajinski poluotok s Rusijom jučer je oštećen u eksplozijama, a Andrijana Čičak Božić otkriva kako i čime je napadnut jedan od najbolje čuvanih objekat.