Kako izgleda web stranica Mihalićeve tvrtke? Linkovi koji nigdje ne vode, broj koji ne radi

"Moje ime je Filip Mihalić, ja sam osnivač brenda Buryen", ovako se predstavljao kao srednjoškolac koji je počeo svoj biznis s prodajom odjeće, pa se prebacio na medicinsku opremu.

Poduzetničko čudo do djeteta do 24. godine zaradio je milijune i bijesni bijeli Lamborghini.

No, na lijepu poduzetničku priču iz Hrvatske, sjenu su bacili istražitelji.

Filipa Mihalića policija i USKOK istražuju zbog krivotvorenja COVID testova koje je prodavao državi. Državni tajnik Tomislav Dulibić Ministarstva zdravstva danas je zatečen.

"Tko je to?", pitao je začuđeno.

Kad su novinari ispričali da je navodno krivotvorio antigenske testove, da ga policija sada istražuje, pa pitali je li ministarstvo poslovalo s njima, odgovorio je: "Ne znam. Prvi put čujem za tog čovjeka."

Mihalić je u javnost dospio još kao srednjoškolac kada je pokrenuo tvrtku za prodaju odjeće.

"Najprije je za direktora firme postavljen moj tata pošto ja nisam imao 18 (godina op.a) i svaki ugovor koji je trebalo potpisati, potpisao je on, a ne ja", govorio je svojedobno Filip Mihalić.

A tata je bivši saborski zastupnik, HDZ-ovac Anđelko Mihalić.

I dok je otac pravno predstavljao tvrtku, maloljetni sin je krivotvorio novac.

Za to je na varaždinskom općinskom sudu 2020. godine osuđen na godinu dana maloljetničkog zatvora.

No, to mu nije bila prepreka da iste godine državi prodaje COVID testove. Kako to?

"Trebamo se podsjetit konteksta vremena. Bila je koronakriza, nije bilo medicinske opreme, nije bilo tih testova, to su bili novi testovi, očito je lovio u mutnom", rekao je državni tajnik Dulibić.

Mihalić je, čini se, posao započeo legalno uvozom testova kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. No, prema navodima portala 24 sata, ubrzo je shvatio da je porfitabilnije krivotvoriti takve testove u Turskoj i prodavati ih kao kineske, i tako na štetu i pacijenata i države, u 2021. prikazao prihod od gotovo 3,5 milijuna eura.

Premijerovi radari na mladog poduzetnika milijunaša i, prema neslužbenim informacijama iz lokalnog HDZ-a, člana stranke nisu registrirali.

"Nikad nisam čuo za čovjeka, uopće ne znam tko je, što je, čime se bavio nit ću to komentirat. To je na onim tijelima koji se bave takvim temama", komentirao je danas premijer Andrej Plenković.

A tvrtka tog mladića ima dva zaposlena. Na web stranici tvrtke navedeno je da prodaju medicinsku opremu, ali poveznice na toj stranici ne vode nigdje.



Kao kontakt je naveden broj mobitela na koji se poziv ne uspostavlja.

Pokušali smo zvati i uvjerili se da se pozivi ne mogu uspostaviti.

Optužbe na svoj račun odbacuju.

"Osporavamo u cijelosti navode o bilo kakvom poslovanju društva koje bi se protivilo pozitivnim propisima i javnom moralu", odgovorili su nam iz tvrtke Buryen preko koje je Filip poslovao u nabavci i distribuciji OVID testova.

Oporba je danas oštra i sarkastična.

"Ugroziti zdravlje naših građana, možda neke od njih i ubiti, da biste si od svega priuštili jedan Lamborghini, e pa to je zadnji krug pakla", komentirala je nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

Saborski zastupnik Mišel Jakšić (SDP) opleo je po tome što se radi o sinu HDZ-ovca: "Najpovoljniji, najinovativniji, najefikasniji i onda na kraju dana saznamo da je, eto, čudom, slučajnošću, spletom nesretnih okolnosti da je tata ugledni HDZ-ovac."

No, to nije sve - RTL-u je potvrđeno da je Filip Mihalić varaždinskoj policiji prijavljen i zbog prijetnji i silovanja.