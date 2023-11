Kako izgledaju sanitetska vozila? 'Ćelave' gume, loša sjedala. Vozač: 'Ugrožavam pacijenta i sve oko sebe'

U Hrvatskoj se dnevno u sanitetskim vozilima prevozi od dvije do tri tisuće ljudi koji iz zdravstvenih razloga nisu sposobni sami otići na liječenje.

Upravo su ti ljudi su u nekim dijelovima Hrvatske u dodatnoj opasnosti jer su sanitetska vozila prestara, a gume im potpuno izlizane. Tako tvrde vozači tih vozila.

Fotografije s potpuno "ćelavim gumama" vozač sanitetskog vozila s Paga stavio je na Facebook jer nije pomoglo što je više puta upozorio šefa voznog parka zadarskog Zavoda za hitnu medicinu.

"Normalno je da se te gume poidu. Ako si upozoren da su te gume nikakve, nemaš što nego skini te gume i stavi nove. Riješena stvar. Nego ugrožavam sebe, ugrožavam pacijenta, ugrožavam sve oko sebe", kazao je za RTL Danas Jurica Alavanja, vozač Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Ležeće pacijente smještaju leći i na sjedalice. Drugom kombiju, kojeg imaju za sanitetski prijevoz, brojač prijeđenih kilometara se zaustavio na pola milijuna, pa i ne znaju koliko je prešao. Nije uvjetan za pacijenta, ali ni za putnika u pratnji.

"Ovdje ovaj naslonjač je puka i onda su podbacili šipku da ne padne. Prilikom sudara ovo sjedalo je gotovo, ubit će čovjeka. To ti je sigurno" istaknuo je vozač pokazujući nam oštećenu i unutrašnjost sanitetskih vozila.

Na tzv. "groblju" vozila zadarske Hitne ista vozila koja smo snimili 2019. godine još uvijek su tamo. Iako na papiru stoji da ovaj Zavod ima 40 vozila za sanitetski i hitni prijevoz, zaposlenici nam kažu da zapravo njih gotovo 20 nije u voznom stanju već godinama. Imaju registarske oznake i plaćeno osiguranje, ali ne voze.

Predsjednik strukovne udruge Hitna uživo 194 Tomislav Petrušić tvrdi da u cijeloj Hrvatskoj od gotovo 700 njihovih vozila samo 20 u potpunosti zadovoljava sve standarde EU.

"Imamo jedno dvije, tri županije koje su dosta kritične. To je Vukovarsko-srijemska, Zadarska i Bjelovarsko-bilogorska gdje su uvjeti, pogotovo u sanitetskom prijevozu jako loši, gdje imate vozila koja su prešla od 500 tisuća do milijun kilometara. I to su vozila koja jednostavno više nisu sigurna za uopće voziti se, a kamoli za raditi u njima", poručio je Petrušić.

U pisanom očitovanju iz zadarskog Zavoda stoji kako se nedostatci na službenim vozilima uklanjaju u što kraćem roku i da se vozni park kontinuirano obnavlja. Pred kamere nisu htjeli.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije je poručila da su krenuli u nabavku novih vozila i da ih treba stići ukupno 15. Do sada ih je stiglo 7, do kraja godine 4 vozila, a početkom iduće godine, još 4.

Neslužbeno, za mijenjanje guma čeka se do 15. studenog kada će se na sva vozila stavljati zimske gume.