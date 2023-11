RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s voditeljem Službe općeg kriminaliteta u Ravnateljstvu policije, Ivicom Kropekom.

Znate li vi i zna li policija kako je opasna lužina došla u bočicu?

Rezultati danas završenog vještačenja su jedan segment opsežnog kriminalističkog istraživanja koje se još uvijek provodi, a s ciljem utvrđivanja upravo ovih podataka kako je ta sporna bočica završila u tom ugostiteljskom objektu.

Jeste li razgovarali sa svima, s konobarima i s tim mladićem koji se nalazi u bolnici?

Kao što taktika i metodologija policijskog postupanja nalaže da u slučaju ovakvih događaja, sumnje na bilo prekršaj, bilo kazneno djelo, kao i svih ostalih događaja gdje je potrebno razjašnjavanje činjenica se provode kompletno izvidi. Provode se, između ostalog, kroz prikupljanje obavijesti građana i sve druge raspoložive instrumente koje ima.

Je li vam rekao nešto taj mladić, možete li barem reći neke sumnje prve na što padaju?

Taj dio razumljivo obuhvaća tajnosti izvida. Međutim, u odnosu na sve osobe koje su involvirane u ovaj događaj nastavlja se prikupljanje obavijesti, tako da vjerujemo da ćemo time i doći do jasnih odgovora.

S obzirom da se sve dogodilo u kasnim večernjim satima u ugostiteljskom objektu, postoji li mogućnost da je bočica već bila otprije otvorena?

To je isto stvar utvrđivanja činjenica koje će biti u tijeku policijskih izvida, tako da to trenutačno ne možemo komunicirati.

Uz ovaj slučaj koji se dogodio od 19-godišnjeg Riječana, imali smo još dva slučaja o kojima je govorio RTL. Prvi slučaj je devetogodišnji dječak koji je također popio sok istog proizvođača i momentalno mu je pozlilo. Nakon toga se javio i gospodin iz Rijeke, Stanko. Jesu li ta tri slučaja povezana i što je utvrdila analiza u ova dva slučaja?

Kroz kriminalistička istraživanja mi za sada nismo utvrdili povezanost ovih događaja. Konkretno, u jednom od ovih događaja tekućina, odnosno tvar koja je bila i drugog kemijskog sadržaja, tako da iz tog isto zasad nismo utvrdili povezanost.

Kad kažete drugi sastav mislite na ovaj sok od jabuke ili na slučaj iz Rijeke?

Ne mogu vam to konkretno odgovoriti. Međutim, evo samo možemo komunicirati to da se radi o različitoj tvari.

S obzirom da je danas i u posljednje vrijeme jako malo javnost bila obaviještena o ovom slučaju gospodina Stanka, koji je u stvari da tako kažem nulti slučaj, što je s tim? Je li policija tu na vrijeme izišla na teren?

Što se tiče konkretnog predmeta, on je obuhvaćen do sada bio kompletnim kriminalističkim istraživanjem. Više je bilo dokaznih radnji i policijskih izvida i o kojemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. U odnosu na recentni događaj, jedina razlika je ta što se za taj događaj saznalo s vremenskim odmakom, a ne kao konkretno ovdje, gdje je već policija postupila promptno u roku, vrlo brzo nakon saznanja.

Hoćete reći da vas netko na vrijeme nije obavijestio? Tko to?

Ne možemo to tako navesti. Međutim, postoji razlika u odnosu na ove konkretno recentne događaje.

Uglavnom nalazi još nisu stigli?

Još uvijek je kriminalističko istraživanje u tijeku.

A kako je policija saznala za taj slučaj? Je li to iz medija bilo ili?

Ne, policija dobila obavijest samo koja je obavijest bila vremenski s odmakom u odnosu na sam konkretni događaj kada se dogodio.

Kad kažete odmak, koliko je to, jedan-dva dana?

To vam ne mogu točno odgovoriti jer to spada u nekakve sferu izvida koji su, kako sam već naveo, tajni.

Možete reći od koga ste dobili informaciju?

I taj je dio, isto tako, nažalost (tajan, op.a.).

Što se tiče analize Centra za krim vještačenja "Ivan Vučetić", svi smo s nestrpljenjem iščekivali te rezultate. Zašto se to toliko dugo čekalo?

Što se tiče rezultata i samog vještačenja, ono je započeto u onom trenutku kada su stečeni uvjeti i predispozicije za provođenje te dokazne radnje. Ona je provedena promptno i rezultati kada su bili poznati nama su isto tako odmah podijeljeni s javnosti.

I tu se nije ništa zakasnilo? S obzirom su danas stigli rezultati Coca-Cole s PMF- i rezultati iz Rijeke?

Tu nije bilo kašnjenja. Što se tiče vještačenja, ono je provedeno promptno i u zakonom propisanim rokovima i na temelju zakonske pretpostavke za provođenje te radnje.

Mnogi su prozivali ovih dana policiju. Zbog čega niste izašli odmah s informacijom nakon što su počele kružiti SMS poruke, pa i određene fotografije i širiti se po društvenim mrežama. Pretpostavljam, složit ćete se sa mnom, da je nastala panika.

Što se tiče tog događaja, samo mogu navesti bitno istaknuti da je policija promptno reagirala i u vrlo kratkom vremenu, otprilike pola sata kasnije od saznanja za događaj počela s postupanjem svih potrebnih mjera i radnji. Isto tako s pravovremenim uključivanjem i izvještavanjem nadležnog državnog odvjetništva i sanitarne inspekcije. A što se tiče izvještavanja, kada su bile utvrđene relevantne činjenice, na koji način je uopće došlo do stradavanja, odnosno zadobivanja ozljeda kod oštećene osobe, tada je uslijedila i obavijest.

Ima li tu možda elemenata kaznenog djela? Kada gledamo te fotografije koje očito neke nisu istinite, kako je rekao ministar zdravstva?

Što se tiče toga, to je isto tako predmet kriminalističkog istraživanja, odnosno provjere.