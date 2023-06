UŽIVO PRED USKOK-OM Kako je pao Penava? 'Sve je zakuhao posrednik i operativac dobro poznat istražiteljima'

Istražitelji Uskoka upali su u Poreznu upravu. Uhićen je visokopozicionirani poreznik i to zbog sumnje u primanje mita. I nije jedini pao u velikoj akciji koja se od jutra provodi u više županija. Uživo se pred središtem USKOK-a javila Ana Mlinarić. Jesu li uhićeni stigli u USKOK? "Još uvijek nisu, tek jedan uhićenik predan je pritvorskom nadzorniku i njegov dolazak u USKOK može se uskoro očekivati. Ako se radi o Penavi, njegov odvjetnik tvrdio je cijeli dan da će aktivno iznositi obranu. Uhićen je jutros u Zadru gdje je, tvrdi njegov odvjetnik, bio na poslovnom putu. Istražitelji su u pretresima izuzeli sve uređaje preko kojih se odvija komunikacija. Sve će se to češljati, a sasvim sigurno zanimat će ih i porijeklo novca. U Penavinom stanu pronađeno je nešto više od 20.000 eura. Policija je razgovarala s više osoba, s jednim poreznikom iz područnog ureda u Zagreba. Pretpostavljam da su nešto i pitali tvrtku koja je preko posrednika s Penavom uhićenog htjela odgoditi blokadu. No, nitko drugi nije lišen slobode" Kako je pao Poreznik? "Sve je zakuhao posrednik i operativac dobro poznat istražiteljima. Poznat kao osoba koja je i ranije činila porezne prijevare. Očito slovi kao osoba s vezama s poreznicima i osoba koja onim tvrtkama koji žele sudjelovati u određenim ilegalnim radnjama i prijevarama može biti veza između njih i porezne uprave. Posljednji put u fokusu istražitelja bio je u jednoj akciji u svibnju 2022., a ranija akcija bila je ključna za Penavu. Tu je navodno spomenuto njegovo ime. Odnosno, zbog te komunikacije istražiteljima je skrenuta pažnja na njega"