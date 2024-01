Kako pripremiti automobil za zimske uvjete? Donosimo savjete koji čuvaju glavu i džep

Zima je dosad pokazivala blago lice, ali stanje se uskoro mijenja pa će na cestama vrijediti druga pravila. Stiže snijeg i zadnji je tren da čak i zaboravni stave zimsku opremu.

"Jer su zimske gume konstelirane da skraćuju put kočenja pri niskim temperaturama, zbog toga je bitno imati zimske gume. Odnosno kada su zimski uvjeti, a to je snijeg na kolniku i poledica – onda ako imate ljetne gume. Morate montirati lance", kaže Tihomir Svatoš, zamjenik načelnika I. Postaje prometne policije PUZ-a

No te lance mnogi ne znaju montirati pa nam je prometni stručnjak pokazao plastičnu i vrlo jeftinu varijantu koja jednostavno ide lako na kotače, a radi gotovo istu stvar.

"Znači provučemo kroz felgu, s ove strane provučemo i imamo lance. Stavimo ih nekoliko, 1,2,3,4 - zavisno o potrebi", kaže prometni stručnjak Goran Husinec.

U zimskim mjesecima u autu bi se trebalo naći još dosta toga; od četke za čišćenje stakala do signalizacijskih prsluka za uvjete smanjene vidljivosti. Jedna od ključnih stvari je i provjera antifriza koji na niskim temperaturama – štiti motor.

"Treba provjeriti antifriz da ne bi došlo do pucanja bloka motora. Ako je antifriz slab, na većim temperaturama do nekih -5 dolazi do pucanja bloka motora, velikih oštećenja, velikih troškova za popravak", dodaje Husinec.

Sigurnost, ušteda novca, puno je razloga zašto je dobro biti pripremljen. Vozači, čini se, sve više jesu.

"Metnem nove gume, dobre kaj ih potkujem, antifriz, lance", kaže Mladen iz Zagreba.

"Ako ne pripremite svoj auto možete oštetiti nekog drugog. Ako nemate dobre kočnice, dobre gume, sve ostalo treba provjeriti, antifriz", dodaje Damir iz Zagreba.

A ako se probudimo na minusima, problema bi mogli imati i vozači dizel motora koji se po hladnoći teže pale. Ništa zato, potrebno je pričekati dok se motor ne ugrije. I za kraj da još jednom da podsjetimo - bolje spriječiti nego liječiti.