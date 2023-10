Marici Budimir (80) kad plati sve režije ostane za život pet eura na dan. Ali mirovanje u mirovini za nju nije opcija. Radi da bi preživjela. Ne iz želje nego iz potrebe.

„Usput si uz mirovinu nekome odem oprati prozore, nekome očistiti, i neke sitnice napravim da preživim, inače – mirovine su jao", kaže nam Marica.

Kako bi joj izgledao život bez dodatnog prihoda, ne želi ni pomisliti. 40 godina radila je kao kuharica i prima mirovinu od 500 eura. U Europskoj uniji prosjek je 1200.

„Ja sam željna kilograma svinjetine domaće – evo, iskreno i pošteno, jer ja si to ne mogu priuštiti i kupiti. Kupim na placu – krilca, nogice – na saft je ispečem i dobro. Vrlo je teško ljudima, stvarno je ljudima jako teško", kaže nam Marica.

Mirovina je bez mira za većinu hrvatskih umirovljenika.

Usporedbe radi, Norveški umirovljenici u prosjeku primaju gotovo 1800 eura. Nizozemski 1350. Prosjek u Italiji i Njemačkoj je oko 1000 eura, Španjolskoj 900, Sloveniji 800, a u Hrvatskoj mizernih 480 eura na mjesec.

Najmanje imaju, najmanje ih se pita, a svi ih pred izbore žele na svojoj strani, pa i Blok umirovljenici zajedno. Na provom prosvjedu u njihovoj organizaciji – slab odaziv.

„Ima 800 tisuća umirovljenika da su skupa i da glasaju to bi bilo jedno kompaktno tijelo koje bi moglo diktirati što hoće, ali oni su samo sluge", kaže nam Jakša Tomić iz Zagreba

dok njegova sugrađanka Višnja Škerblin ističe:

"Da ja nisam sebi stvorila nešto za vrijeme mojeg mlađeg života, ja bih danas bila doslovno kruha gladna"

Iz Vlade poručuju da su najviše napravili za umirovljenike i da su mirovine rasle više od 50 posto. Uz 6 paketa pomoći, povećana je i obiteljska mirovina, a ukinuto je i plaćanje dodatnog zdravstvenog doprinosa.

„Ovo što nam daju svakih 6 mjeseci malo da nam začepe usta, ali to nije ništa", kaže Mirjana Svetina iz Zagreba. Milivoj Blažević se također požalio

"Ja sam s 40 godina rada i 500 eura mirovine siromah. Kako to ova država može dozvoliti? Pogledajmo Njemačku – socijalna pomoć je 800 eura, a ja s 40 godina radnog staža imam 500 eura", kaže umirovljenik Blažević.

Iz Sindikata traže da se hitno podigne udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći koji je prema Vladinoj računici u par mjeseci skočio na 47 posto.

"Kad dodamo branitelje, policiju i vojsku i njihove mirovine onda je to po HDZ-u matematika udjela takva da je to 47,7 posto – što nije točno, naprosto – to je smiješno", ističe Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske

Prosjek Europe je 60 posto. I zato traže od Vlade da promjeni formulu usklađivanja, pa koliko rastu plaće da toliko rastu i mirovine.