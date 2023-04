Baš poput Isusa Krista: 62-godišnji Ruben na križu je s pravim čavlima na rukama i nogama. Ovo je prošao nevjerojatna 34 puta. Lokalni vjernici, naime, na Filipinima, ovako slave Veliki Petak - prakticiraju obrede razapinjanja na križ od davne 1955.-te godine. Ove godine prvi je ovakav obred nakon pandemije koronavirusa.

"Kad sam bio na križu, bio sam sretan. Godina dana je prošla i moja obitelj je sigurna, a za to se uvijek molim kad sam pribijen na križu", govori Ruben Inaje s Filipina.

Stotine ljudi i na ulicama Bensheima, gradića pokraj Frankfurta. Glumci amateri u procesiji i tradicionalnom uprizorenju Muke Isusove. Poseban je to doživljaj za one u publici, ali i za glumce koji svake godine osmišljavaju nove rekvizite i kostime.

"Jako sam dirnuta. Prvi put ovo vidim, prošle godine nisam mogla doći. Razgovarala sam s ljudima koji su bili pokraj mene, svi su bili divni, i smatram da je ovo jako važno. Divim se glumcima", kazao je Christine Phillip iz Njemačke.

"Mislim da je primjereno imati dan za prisjećanje na Isusovu Muku, osobito u ovim teškim vremenima. Ljudima to baš treba", govori glumac koji glumi Isusa Julian Lux.

Diljem svijeta kršćani obilježavaju Veliki Petak - dan kada se prisjećaju Isusove Muke i smrti na križu. I to svaka kultura na svoj način: u Meksiku pomalo bizarnom procesijom. Noseći na leđima snop pun trnja, Meksikanci vjeruju da će isprati sve grijehe, iscijeliti bolesti i doživjeti čudo.

Procesija i u Španjolskoj. U noći Punog Mjeseca, 14 sati se pješači i nosi kip Djevice iz Macarene koji teži jednu tonu. Šest različitih procesija se u Sevilli spojilo u jednu - baš na Veliki Petak.

"Ne može se objasniti što mi znači Djevica iz Macarene. To je sve što vidim i doživljavam otkad sam bila mala. Gotovo 40 godina gledam procesiju i svaki put kad to vidim. Ne mogu to objasniti, treba to doživjeti", govori Maribel Munoz iz Španjolske.

Veliki Petak, križnim putem obilježava se i u Jeruzalemu: vjernici prolaze isti put koji je prošao i Isus Krist. Prva postaja - mjesto gdje su ga osudili na smrt. Posljednja - grobnica u kojoj se vjeruje da je pokopan, a tri dana poslije i uskrsnuo iz mrtvih.