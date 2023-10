Zbog rastućeg straha od terorizma Italija je pooštrila mjere na granici sa Slovenijom. Uz policiju, tjedan dana nakon što su vratili kontrole na granici, sada su poslali i naoružanu vojsku. Naša ekipa snimila ih je u blizini granice u mjestu Muggia kako preusmjeravaju promet. Otamo se javila naša reporterka Petra Fabijan Kapov.

Kamere RTL Danas naše kamere snimile su kako danas izgleda kontrola putnika i vozila koji putuju između dviju zemalja.

"Vozila koja dolaze iz Italije preusmjeravaju se s autoputa. Tu je policijski kombi koji je stalno tu. Riječ je o graničnoj policiji i svaki dan u smjeni je šest do osam policajaca koji zaustavljaju sumnjiva vozila te provjeravaju putnike. Sve to rade pod budnim okom vojske koja je tu s kombijem, a vojnici imaju duge cijevi" navela je Petra Fabijan Kapov.

Nastavila je da nije čudno da se vojska uključuje u rad kontrole, da su sličnu akciju imali su i prije tri godine kada je 50-ak vojnika angažirano da prati slovensku granicu i kretanje ilegalnih migranata. "Vozila idu bez velikih zaustavljanja, nema gužvi, a niti čepova, pregledavaju se samo sumnjivi. Ovo bi trebalo potrajati narednih 10 dana. Iako se očekuje da će se taj rok produžiti, u razgovoru s policijom i vojskom doznajemo da oni sami ne znaju reći koliko će se ova situacija zadržati", rekla je naša reporterka koja je pitala i putnike što misle o svemu.

Tako talijan Marco iz Muggie u Italiji kaže da je njemu države da postoje granice. "Kad sam dolazio u Hrvatsku, morao sam imati dokumente reći gdje idem, što radim, koliko novaca imam. To je bilo bolje." I Robert iz Umaga potvrđuje da ga nisu zaustavljali ni na jednoj kontroli, a o vojsci na granici i dodatnoj kontroli kaže: "Neka bude onako kako situacija traći- Meni je to OK"