Gaza i sedmi dan pod napadima, prije nekoliko sati je istekao je rok za evakuaciju civila sa sjevera Pojasa Gaze prema jugu.

Iz Gaze dolaze uznemirujuće snimke.

"Gdje su Arapi? Pogledaj nas!Jesmo li mi životinje? Mi smo ljudi gdje ste, Arapi? Mi smo ljudi! Gdje ste, Arapi? Mi smo ljudi!", viču u jedan glas očajna žena i dječak u Gazi. Pod napadima su i evakuacijske rute, iako su dvije glavne ulice označene kao sigurne. Stradali su deseci civila, među njima i djeca. Izrael i Hamas međusobno se optužuju. UN traži prekid krvoprolića. Mohammad Sadeq iz Pojasa Gaze kaže: "Ovo je genocid, ne rat, to je genocid. I to je pokušaj da se raseli narod iz Pojasa Gaze, ali to se neće dogoditi."

U teškim uvjetima na sjeveru Gaze nastavlja raditi bolnica jer za evakuaciju ranjenika, unatoč izraelskim upozorenjima, nemaju uvjete. Ponestaje i kruha… Iyad Abu Mutlaq iz naselja Khan Younis u Pojasu Gaze kaže: "Čekam da dobijem kruh za svoju obitelj. Više puta sam se iznenadio koliki je bio red. Bio sam u četiri različite pekarnice i ispred svake je red. Morao sam sjediti i čekati ovdje dok ne dođem na red."

UN upozorava da je kritično s vodom nakon što je Izrael obustavio opskrbu, a pogoni za desalinizaciju ne mogu raditi bez goriva. Ahmed Abu Radwan iz Pojasa Gaze kaže: "Opskrba vodom je jako otežana, a ova tvrtka je posljednja u Pojasu Gaze koja trenutačno još opskrbljuje vodom. Bog zna što će se dogoditi za dva do tri dana." Humanitarna pomoć još nije stigla. Prvi konvoj tek je krenuo prema prijelazu s Egiptom, u kamionima je hrana, voda i ljesovi za poginule.

Strah raste dok se iščekuje kopnena invazija. Izrael gomila vojsku na sjeveru - premijer Netanyahu kojeg više od 80 posto Izraelaca smatra odgovornim za napade Hamasa - na terenu. Benjamin Netanjahu zaprijetio je: "Udaramo na naše neprijatelje neviđenom snagom. Naglašavam: Ovo je tek početak. Naši neprijatelji su tek počeli plaćati cijenu. I neću govoriti o detaljima što tek slijedi. Ali kažem vam da je ovo samo početak." Napeto je na granici Izraela i Libanona. Izrael poziva građane sa sjevera da napuste svoje domove. Reutersov novinar poginuo je, a šestero je ozlijeđenih. Najavljena je istraga.

Izraelci traže vraćanje talaca koje je Hamas oteo prošloga vikenda. Posljednja procjena je da je u Gazu odvedeno 120 ljudi. Pojavio se i video Hamasa čija autentičnost nije potvrđena, na njemu prikazuju navodno izraelsku djecu kojoj, tvrde, nisu naudili. Nove političke poruke poslao je visoki predstavnik EU-a, Anthony Blinken obilazi zemlje Zaljeva. Poziva se na prekid sukoba dok se u Gazi stradavanje nastavlja, a broj žrtava iz sata u sat raste.