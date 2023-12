'Kandidatkinja za predsjednicu RS-a glasovala je u Beogradu. To je brutalna krađa! Evo i fotografije'

U Srbiji se nastavlja postizborna kriza. Tisuće Beograđana sinoć je blokiralo zgradu Republičke izborne komisije. Uz povike, "Vučiću lopove" i "vratite nam naše glasove", tražili su poništenje izbora. Došlo je do probijanja ograde, ali i fizičkog napada na članove izborne komisije kada su krenuli kućama. Koalicija Srbija protiv nasilja koja je u Beogradu prikupila 34 posto glasova, i druga je, iza Vučićevog SNS-a, predala je zahtjev za poništenje izbora i dokumente o uočenim nepravilnostima. Iz republičke komisije su im odgovorili da nisu za to nadležni, već gradska komisija. Novi prosvjed najavljen je večeras u 18 sati.

Uoči novog prosvjeda s Miroslavom Aleksićem jednim od čelnika oporbene koalicije Srbija protiv nasilja koji zbog cijele situacije od jučer štrajka glađu razgovarao je Mario Jurič.

Situacija u Beogradu i dalje je napeta. Traži se raspisivanje novih izbora. Dio oporbenih čelnika, a među njima i vi ovdje u zgradi izbornog povjerenstva nastavljate štrajk glađu. Kako izgleda vaš štrajk glađu? Jeste li gladni? Umorni?

"Moji kolege i ja nećemo odustati sve dok se ne ponište beogradski izbori. S obzirom na to da smo utvrdili nesumnjivo da je bilo brutalne krađe, nikada viđene do sada, da su dovođeni ljudi iz drugih država i iz okruženja da glasaju. Ovdje u Beogradu bili su sabirni centri. To su takozvani fantomski birači gdje je praktično čitav jedan državni mehanizam bio u toj akciji prije izbora tako što je MUP Republike Srbije izdavao lažna prebivališta za ljude koji ne žive u Beogradu, a koji žive u drugim gradovima širom Srbije i gdje nije bilo lokalnih izbora, ali isto tako i za građane Republike Srpske i za neke građane Hrvatske i Federacije BiH.

Evo jedan egzaktni primjer za to. Kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske gospođe Jelena Trivić glasala je na izborima za Grad Beograd i imamo njenu fotografiju gdje ona praktično glasa na gradskim izborima. Nevjerojatno je da ona može imati prebivalište u Beogradu, a bila je kandidat za predsjednika u Banjaluci. Jednostavno, sve to što se vidjelo tog dana nije viđeno nigdje do sada u Europi i to je elementarno kršenje ljudskih prava i dostojanstva. Prekrajanje volje građana Beograda. Bilo je nepravilnosti i širom Srbije kad su u pitanju republički izbori, ali najdrastičniji primjeri su ovdje u Beogradu i zato mi tražimo poništenje izbora, raspisivanje novih uz promatranje Međunarodne zajednice i čišćenje biračkog popisa od fantomskih birača.

Izborno povjerenstvo kaže kako oni ne planiraju poništiti izbore. Što kažete na to?

"Srbija je zemlja u kojoj davno institucije ne rade svoj posao. Ne može se više tako živjeti. Ovo je prijelomna točka. Hoće li Srbija biti moderno europski uređeno demokratsko društvo ili ćemo ići unazad u uništavanje države, da postanemo plemenska zajednica? Mi ne odustajemo sve dok se zahtjevi ne ispune."