Karla je u Gorskom kotaru izgrizla medvjedica: 'Trči na mene i vidiš da si joj ti cilj i da neće stati'

Karla Mihelčića ugrizi od napada medvjeda još uvijek bole iako je prošlo 5 tjedana. Tu kobnu šetnju sa psom pamtit će dok je živ!

"Samo se čulo nešto kako šuška, nešto smeđe i to smeđe je proletjelo kraj mene desetak metara nizbrdo", priča nam Karlo Mihelčić iz Lokava

Bio je medvjed. Otjerao je psa tornjaka, pa se okomio na njega.

"Trči na mene i vidiš ga da si mu ti cilj, da neće stati. Presiječe te srce. Okrenuo sam se kao da ću se popet malo višlje na drvo i u tom trenu je medo došao, zagrlio me za noge, zagrizao za natkoljenicu dva, tri puta i iščupao dole sa stabla i tu me pustio. Jedan veliki pritisak i ono u glavi je doviđenja, gotov sam" prisjeća se Karlo.

Srećom, pustio ga je.

"Vratio se na to mjesto od kud je prvotno došao i okrenuo se leđima prema tom mjestu. Zato sam ja uvjeren da je tamo bilo nešto što je on čuvao! Tri metra se pomakla od mene i okrenula prema meni i počela brundati i po lišću onako razgrtat", nastavlja svoju dramatičnu priču Karlo.

Misli da je to bila medvjedica s mladuncima koju su sumještani ovih dana viđali, ali i snimili u blizini! Izgrizla ga je, a čim je otišla Karlo je bježao iz sve snage do kuće oko 300 metara.

" Udarao je po ovom prozoru s rukom, mama medvjed me je, mama medvjed me je, mi nismo mogli vjerovat. Kad je ona čula njega to je bilo urlanje!", priča nam Valter Mihelčić, otac napadnutog mladića

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trogodišnji Bo pet tjedana ne ide u šetnju. Danima nije izlazio iz kućice, sklupčan, slabo je jeo, počela mu je padati dlaka.

Karlo je na antibioticima, nalazi krvi su loši, ima temperaturu. Doktor, hitna pomoć, policija, lovci - svi su upoznati s napadom. Radi kao šumar, na poslu svaki dan ide u deset puta dublju šumu golih ruku.

"Vjerujem da je trauma za cijeli život. Kad god pogledam u to žbunje, meni medvjed izlijeće van, ali mislim pričam to sa smijehom jer sam živ i sretan sam da sam živ, ali da me strah - je! Znaš da ne možeš mu ništa, znaš da si gotov da ako on odluči ubiti, ubit će te", kaže Karlo.

Sve se dogodilo 150 metara od glavne ceste i prvih kuća.

Načelnik Općine Lokve Toni Štimac kazao je da se ne sjeća da je u zadnjih 20-ak godina došlo do jednog tako grubog susreta čovjeka i medvjeda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Karlo je imao je sreće, sada slavi dva rođendana. On i pas opet će u šumu jer šuma mu je sve, ali puno opreznije.