Katarina Brečić o djevojčici s autizmom: '5 dana trajala je drama, napokon su za nju našli smještaj'

Nakon što je u javnosti odjeknuo apel psihologinje o djevojčici s autizmom koju više od 30 ustanova nije htjelo preuzeti nakon što je njena majka javila da neće doći po nju u vrtić, aktiviralo se Ministarstvo socijalne skrbi.

Netom prije emisije završila je izvanredna konferencija za novinare. Naša reporterka Katarina Brečić javila se s najnovijim detaljima:

"Djevojčica je u konačnici smještena u Domu Slava Raškaj, to je dom za djecu s poteškoćama sa sluhom i govorom. Prethodno ju je odbilo 36 ustanova. Doznali smo niz službenih i neslužbenih informacija. Sve se dogodilo prošle srijede. Majka šestogodišnjakinje s autizmom završila je u psihijatrijskoj bolnici, rekla da neće moći doći po dijete.

Odmah su se aktivirali nadležni iz Centra za socijalnu skrb, reagirali su i psihologinja te socijalna radnica i pokušali naći adekvatni smještaj za djevojčicu.

Ona inače ima djeda, ali on nije mogao u potpunosti preuzeti skrb zato što se radi o starijoj osobi. Tu je uskočila i djedova sestra, ali ni ona nije mogla u potpunosti preuzeti skrb za malenu.

Tako da se čitava drama i agonija trajala punih pet dana dok se nije našao smještaj. Čak su i iz Centra za nezbrinutu djecu u Nazorovoj rekli da su prepuni i da je ne mogu primiti.

Iz Ministarstva socijalne politike tek su danas reagirali kada je psihologinja izašla s dramatičnim apelom na svom Facebooku.

U ministarstvu tvrde da su reagirali čim su saznali i nije im se nimalo svidjelo što je sve završilo na društvenim mrežama".

Dodajmo i to da je Tatjana Štritof, privremena ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, na sazvanoj konferenciji danas poslijepodne izjavila: "Ovdje je riječ o socijalnoj usluzi smještaja u kriznim situacijama gdje smo u zajedničkoj suradnji s ustanovom Slave Raškaj realizirali smještaj. To je privremeni smještaj i dalje će stručni radnici, koji svakodnevno postupaju u takvim slučajevima, utvrditi koje su daljnje potrebe za djevojčicu ali je intencija da se djevojčica vrati u svoju primarnu obitelj."

Državna tajnica u Ministarstvu rada, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić također je izjavila:"

Dijete je još danas bilo u vrtiću i po saznanjima od člana obitelji, kad su iz dječjeg vrtića obavijestili Ured za socijalni rad s područnim uredom u Novom Zagrebu, stručni radnici i djelatnici, kako područnog ureda Centra za socijalnu skrb tako i središnjice krenuli su u pronalazak žurnog smještaja za dijete."

Dodajmo i to da u ministarstvu tvrde da su za slučaj doznali tek danas, odmah da su reagirali, no osobe koje su u cijelu priču uključene iz početka kažu da su još prošlu srijedu poslali mail osobi nadležnoj u ministarstvu da zna za ovakav slučaj i da ga riješi. To su oprečan situacije.