Katastrofa u Zadru: Vodena bujica zarobila vjećnika i kćerkicu (7) u automobilu: 'Vrištala je, užas'

Jaka kiša uzrokovala je brojne probleme u Dalmaciji. U samo sat vremena, u Zadru je palo 50 litara kiše po četvornome metru i poplavilo mnoge dijelove grada. Automobili su ostali zarobljeni na prometnicama, a vatrogasci su imali više intervencija. Ispumpavali su poplavljene podrume i prizemlja stambenih i poslovnih objekata.

Naša reporterka Nikolina Radić uživo se javila s tog područja i izvijestila kako je samo na zadarskoj obilaznici bujica jjutros potopila tri automobila. U jednom od njih ostao je zarobljen gradski vijećnik Mate Lukić koji je bio sa sedmogodišnjom kćeri.

On je posvjedočio kako je to bilo: "Očekuješ normalan dan, voziš dijete u školu, a ne da je opsadno stanje u kojem sam se našao. Izvlačio sam kći iz auta, smočili smo se, voda je bila hladna, vrištanje plakanje - šok na običnoj dionici od kuće do škole. Obična vožnja pretvorila se u plivanje i katastrofu", rekao je Lucić.Kaže, voda je bila 70-80 cm duboka i došla u dva i tri vala iz sporednih ulica, nosila je automobile. S obzirom na to da je cesta obnovljena komentirao je i kako se to moglo dogoditi: "Osobno sam dobio informaciju da ulica nije prošla tehnički pregled, ali to nije potvrđena informacije".

Šteta na njegovom automobilu je totalna, voda je ušla u motor. Odšteti se ne nada: "Iz državnih cesta rekli su da popunim obrasce, naši kažu - pojeo vuk magare."

Kaže da je nevjerojatno da je voda naišla iz tri smjera, a nakon dolaska policije i drugih službi, djelatnici odvodnje očistili su 2-3 šahta. "I voda je otišla za 5-10 minuta", posvjedočio je Lucić.

Inače, nekoliko automobila zapelo je bilo i ispod podvožnjaka u Arbanasima.