Kilogram povrća košta koliko i kila mesa, a blitva ide 6 eura: 'Kad spomenemo kune ljudima dođe do pameti'

Na prvi pogled čovjek bi rekao da je na tržnici gužva kao da se nešto besplatno dijeli, no daleko od toga. Jesti se mora, pa makar salata koštala 4 do 5 eura, a blitva čak do 6 eura. Građani negoduju jer kilogram povrća plaćaju kao kilogram mesa.

"Skupo je. Ne može mi kila blitve biti 6 eura, pa 6 eura je kila mesa. Toliko od mene", kaže Jadranka iz Zagreba. Neki poput mlade majke Petre kažu da joj djeca vole jesti blitvu, ali da je sadašnja cijena previše.

"Pet eura je kila. Dosta je to. Lani je bila jeftinija. Ne sjećam se točno koliko, ali znam da uvijek primijetim kad nešto poskupi, a ovo je baš dosta poskupilo", rekla je Petra.

Da su cijene njihovog povrća značajno porasle, prodavači ne poriču. Tvrde, morali su poskupiti.

"Ove godine je sve puno skuplje nego prošlu godinu. A što da objasnim kad je sve išlo gore. Repromaterijal je poskupio, sve. Nama je u kunama do nove godine koštala 25 kuna, 20 do 25 kuna, objašnjava prodavač Ivan iz Podstrane kod kojeg se blitva i salata prodaju za 4 eura.

No ne raste cijena samo blitvi i salati. Prema podacima ministarstva gospodarstva povrće je skuplje u studenom u odnosu na listopad prošle godine za 1,7 posto. Tikvice su od rujna 2022. do studenog 2023. poskupile za 76 centi, rajčice su istom periodu skuplje za 66 centi, paprika 22 centi, slatko zelje je izuzetak, ono je jeftinije za 29 centi, dok je luk u malo više od godinu dana poskupio 36 centi. Građane najviše smeta što su u nekim slučajevima cijene povrća i mesa gotovo jednake. Tvrde, problem je i u euru.

"Tu dobijete 2 puta po pola kile zelenjave što je kao jedano pile otprilike. Treba još uvijek kune spominjati jer onda ljudima dođe do pameti. U eurima sve zvuči kao sitnica, ali kad spomenete kune na koje smo naviknuli onda se vide stvarne cijene, a one su točno 100 posto veće nego što su bile prije dvije godine", kaže Ivan.

"Otišlo je sve prema gore za nekoliko puta otkad smo na euru, nekad je bilo 10, 15 kuna, a sada je 4 eura. Vjerojatno je to sad zbog hladnog vremena, ali i osiromašili smo od uvođenja eura", smatra Igor.

Euro, inflacija, loša poljoprivredna godina uzroka je mnogo, ali to neće promijeniti činjenicu da će građanima i sljedeća kupovina biti skupa, možda i skuplja od današnje.