Sjevernokorejski vođa oklopnim je vlakom, prvi put nakon četiri godine, stigao u Rusiju. Putin ga je dočekao na kozmodromu, a nakon što su razgovarali više od 5 sati - Kim Jong Un poručuje: siguran sam da će Rusija pobijediti zlo u Ukrajini. Kim je koristio najsigurniji oblik prijevoza, tvrdi to stručnjak za sigurnost Mate Laušić, koji je bio u vlaku i s Titom, ali i s bivšim predsjednikom Tuđmanom. I oni su, kaže, rado birali vlak za službena putovanja.

"Ja mogu reći kod Tita, on je dosta putovao vlakom u inozemstvo, to je taj poznati plavi vlak, to su uvijek bile tri kompozicije, jedna je bila Sutjeska, druga Neretva, treća Kozara. Ja sam bio u tom trasnom osiguranju, kao policajac", rekao je Laušić pa dodao:

"To su vrlo zahtjeva putovanja, ali i vrlo sigurna. Zahtjevna su jer troši dosta ljudskih resursa. S jedne strane visoka je razina njihova komoditeta putovanja, visoka razina sigurnosti, let zrakoplovom je uvijek rizičan, može doći do tehničkog kvara, ljudskog faktora ili ciljane ugroze", nastavio je:

U ovo vrijeme visoke tehnologije vjerujem da se štiti iz zraka, sa zemlje, nevidljivim, vidljivim mjerama u samom vlaku je sigurno jedan jaki tim osoba iz sigurnosti za ublažavanje eventualnog napada. Nije to njemu prvi put, on puno puta koristio vlak, izbjegava zrakoplov, ne sjećam se kada je išao zrakoplovom, možda nešto što nije medijski praćeno", zaključio je Laušić.