Uobičajena težina štitnjače je oko 15 grama, a kod pacijentice koja je operirana u KB Dubrava težila je gotovo 2 kilograma. O kakvoj operaciji je riječ za RTL Danas ispričao je kirurg Tomislav Novosel.

Koliko je operacija bila zahtjevna?

Sama po sebi operacija štitnjače spada u visokorizične operacija zato što na vratu imamo jako puno struktura na malom mjestu. I sad kad je štitnjača tako iznimno povećana onda anatomija kod gospođe nije imala veze s običnom anatomijom tako da se posebno trebalo pripaziti na strukture koje se nalaze na vratu da ne bi došlo do oštećenja, a i do komplikacija da ne bi bila životno ugrožena

Jeste li imali tako što slično?

To se jako rijetko događa, jednom u dvije godine imama ovakav sličan slučaj. Ova operacija je od samog početka do kraja išla bez komplikacija, praktički je bila bez krvi i gospođa je već nakon 3 dana mogla ići kući bez ikakvih komplikacija.

Zašto je važno kontrolirati štitnjaču i na vrijeme je operirati?

Pa 3 od 10 muškaraca u zapadnim zemljama i 7 od 10 žena imaju ili poremećaj rada štitnjače ili čvorove u štitnjači. To bi trebalo kontrolirati u sklopu sistematskog pregleda se vidi je l' čvorova ima, a tko ih ima treba vidjeti kakvi su i treba li ih operirati ili ne. Ako ih ne treba dirati onda ih treba redovito kontrolirati.