a i friško je, 18 stupnjeva Kiša na Kvarneru ne posustaje. 'Ovo više izgleda kao Venecija, a ne Opatija'

Na Kvarneru kiša i dalje neumorno pada. S njom padaju rekordi, a more je i dalje zamućeno. Najpoznatija opatijska plaža je neprepoznatljiva. Pojam prvi red do mora u Opatiji ima novo značenje. Silovito more ne mari ni što, a ponajmanje za nametnute betonske granice, pa se prelijeva kuda i kako hoće