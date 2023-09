Klara Buntić o suprugu za RTL Danas: 'Tukao me i dan prije djetetova krštenja. Nitko ga nije sprječavao...'

Denisa Buntića, nekadašnjeg rukometnog reprezentativca, fotografirala ga je supruga, tri sata nakon nastanka fotografija - ju je pretukao.

"Meni je jako teško razgovarati o ovome svemu, u šoku sam, apsolutnom šoku. Teško mi je, s emocijom prolazim kroz to sve, ipak je moj suprug. Nasilja je nažalost oduvijek bilo, ali nikad kao u ovom intenzitetu zadnjih godina. Veći dio nasilja se dogodio i kad sam bila u drugom stanju, završila sam na prijevremenom porođaju, sve je srećom prošlo u redu", kaže Klara Buntić, supruga Denisa Buntića.

Sve se dogodilo u Ljubuškom, gdje bračni par i živi. Ovaj put je kaže, pred očima vidjela smrt, iskoristila je mali trenutak nepažnje, pobjegla preko balkona i pozvala rodbinu, onda je stigla policija.

"Tukao me rukama nogama, svime, mislim da je bio neki predmet, ali mi se zacrnilo, čini mi se da je fen u pitanju, po glavi, rebrima, što god ja stigao", govori nam pa dodaje da je bio alkoholiziran i drogiran.

"Zadnji put kad je bio nasilan je bilo dan prije djetetova krštenja, on je dok je mene udarao, imao dijete u rukama. Nitko od prisutnih ga nije sprječavao, upravo zbog toga što je beba bila kod njega", tvrdi.

Denis Buntić se od rukometne karijere oprostio 2018-te godine. U hrvatskom dresu osvojio je dva svjetska srebra, europsko srebro i broncu, kao i olimpijsku broncu 2012. godine. Igrao je na poziciji desnog vanjskog, visok je gotovo dva metra. U Hrvatskom rukometnom savezu oštro osuđuju bilo kakav oblik nasilja:

"O ovome smo doznali iz medija. Dok je bio član naših selekcija, nikada nije pokazivao posebnu agresivnost, osim one na sportskom terenu u žaru borbe. Isto tako nikada nije spominjao nikakvo oružje, a kamoli da ga posjeduje", poruka je rukometnog saveza.

Nakon privođenja, i ispitivanja, Buntić je pušten na slobodu. Policajci su i pri pretresu kuće pronašli veliku količinu oružja.

"On je stvarno bio siguran u to da me ubije. -A zašto ima toliko oružja? A ne znam, za događaje, za lov. Ima četiri zolje, automate, kalašnjikove, bombe, pištolje. Sedam policajaca je došlo u kuću, pretrest sve", poručuje.

Traži i zaštitu institucija u BiH.

"Molim se da se slučaj prebaci na neki drugi sud, jer on ovdje u Ljubuškom ima preveliki utjecaj. Strah me za vlastiti život, za život mog djeteta, kao i za mog brata jer mu je prijetio da će ga ubiti, da će nas sve dokrajčiti. To je čovjek kojeg ja preko noći ne mogu prestat voljeti, ja sam sve to trpjela jer ga volim", zaključila je.

U posjedu smo i audio snimke navodnog obiteljskog nasilja, ali zbog uznemirujućeg sadržaja nećemo je objaviti. Poslali smo upit i policiji u Ljubuškom, no nismo dobili nikakvo očitovanje o ovom događaju. BiH mediji pišu kako mu je zabranjen prilazak, ali i kako se u policijsku postaju mora javljati svaki dan.