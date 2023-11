Od onih prerano rođenih sve do adolescenata - 500-tinjak mladih pacijenata na godinu završi na jedinici intenzivne njege u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici.

"Niz uzroka vrlo teško bolesne djece u intenzivnoj njezi. Od traume do drugih vrsta bolesti gdje je potrebna potpora disanja. I obzirom na to da su to najteže bolesna djeca u intenzivnoj njezi naravno dio tih bolesti rezultira nažalost i smrtnim ishodom", kazao nam je Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Zagrebu.

U Klinici se liječe djeca iz cijele Hrvatske. Velik je to pritisak za liječnike kojima je neophodna kvalitetna i tehnološki napredna oprema. A trenutačno im nedostaje - uređaj za respiraciju.

"Kada su male bebe bolesne one najveći dio svoje energije i snage koriste upravo na disanje, ovaj respirator prepoznaje svaki njihov udah i pri tome im značajno olakšava i smanjuje tu njihovu potrebnu snagu za disanje", rekao je Tomislav Kifer, specijalist dječje anesteziologije.

Riječ je o inovativnom respiratoru - ventilatoru.

"On je svojim tehnološkim karakteristikama vrhunski sofisticirani medicinski uređaj koji služi za skrb najteže bolesnih pacijenata u jedinicama intenzivne njege. On će omogućiti najveću razinu zdravstvene skrbi te je od presudnog značaja za uspješnost liječenja", dodao je Roić.

"Nabavom jednog takvog uređaja s modernom tehnologijom značajno bi se olakšalo i unaprijedilo njihovo liječenje, smanjila smrtnost i u konačnici poboljšao ishod liječenja", rekao je Kifer.

U realizaciji projekta projekta sudjeluje i humanitarna udruga RTL Pomaže djeci. Među ambasadorima su i dobro poznata RTL-ova lica.

"Sudjelujte u kampanji Budi mi prijatelj u nabavi respiratora za najmanje pacijente. Nazovite 060 9007", poručila je ambasadorica RTL pomaže djeci i RTL-ova voditeljica Damira Gregoret.

Osim poziva na broj, svi koji žele pomoći, to mogu učiniti i direktnom donacijom putem internetske stranice. A taj mali čin za one najmanje značio bi i novu šansu za život.