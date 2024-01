PRESUDA ZA RITZ Knego i Mraković oslobođeni su krivnje, no presudu su dočekali bez oduševljenja: 'Iskreno mi je žao...'

Bivši zaštitar Kristijan Knego i bivši policajac Dorian Mraković slobodni su ljudi. Nepravomoćno su oslobođeni optužbe za ubojstvo Tomislava Sablje u klubu Ritz. Sud je odlučio da je Knego postupio u nužnoj obrani kada je usmrtio Tomislava Sablju. Time se oslobađa i bivši policajac Mraković koji mu je dao pištolj. 'Iskreno mi je žao što je došlo do tog događaja. Pokušao sam sve da to toga ne dođe i to je sve što imam reći', rekao je Knego. Ubojstvo USKOK-ova optuženika Sablje dogodilo se 22. travnja u prepunom klubu Ritz oko 4 sata ujutro. Sama istraga trajala je 6 sati. Reakcije odvjetnika i sutkinje pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Marine Brcković