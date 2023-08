Koja skupoća! Grah čak 6 eura: 'Jest da je fini, i ja bih ga jela, ali to je skuplje od najfinijeg mesa'

Grah je povrće koje se ovih dana rijetko može pronaći na tržnicama, a kad ga se i nađe, slijedi neugodno iznenađenje zbog cijene.

"Imali smo ga danas. 3 su eura u ljusci, a očišćeni su 6 eura kila", kazao nam je prodavač Josip iz Zagreba o kretanju cijena graha.

"Čuo sam da su poskupili dosta, ali čujte, sve je poskupilo pa tak i to", poručio nam je pak Duško o stalnom rastu cijena namirnica.

"O grahu bolje Uopće da ne pričam, to je skuplje od najfinijeg mesa. Kad vi to pogledate koliko on košta, jest da je on fini, i ja bi ga isto jela, ali mislim da su cijene neumjerene", poručila je Višnja.

Poskupljenja nisu zaobišla ni krastavce. Velika je razlika između ovogodišnje cijene i one lanjske.

Prodavačica Ivanka Vranić nam je pak kazala da su prije koštali 5 ili 6 kuna u sezonu, no sada im je cijena znatno drugačija.

"Bili su prošli tjedan i 3, al sad ih je sve manje", istaknula je.

Na gospodarstvu obitelji Bobinac krastavaca ne bi uopće bilo da nisu pod plastenicima. 6 puta ih je pogodila tuča i uništila gotovo sve na otvorenom. No, iako su preživjeli tuču, krastavci se loše nose s plamenjačom.

"Bolesti napadaju, velike vlage, nepovoljni vremenski uvjeti. Nije to ono što je bilo prošlih godina. Ne beremo ih svaki dan, hladne su noći, klima nije kako treba. Dan vruć, a po danu 10, 12 stupnjeva, tak da je nestašica krastavaca", poručila je Lidija Bobinac, vlasnica OPG-a.

Zbog svega navedenoga, krastavci prve klase - skuplji su no ikad dosad.

U posudi imamo 26 krastavaca kornišona, a da biste imali jedan kilogram potrebno ih je 140 i taj kilogram košta nevjerojatna 4 eura. Euro više nego lani.

Ove godine zbog loših je vremenskih uvjeta najmanje za 50 posto porasla cijena svog povrća. Uz loše vremenske prilike kakve su ove godine, sigurni urod samo će imati oni koji imaju plastenike. Neki ne dvoje oko toga hoće li ulagati u njih.

"Ovako više ne ide. u plasteniku možeš barem zatvoriti sve na vrijeme. Mislim, opet se može desiti šteta zbog vremena, ali barem će ti nešto ostati", dodala je Bobinac.

U suprotnom, na poljima će se nalaziti samo, uništeni plodovi na kojima se jedva nazire što su trebali biti. A lošiji urod znači i veće cijene.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoćemo li ostvariti rekordnu sezonu i što s cijenama? 'Proračun će biti zadovoljan, a u cijenama su pretjerali samo pojedinci'