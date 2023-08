O mogućim posljedicama za hrvatske huligane koji su napravili kaos u Ateni razgovarali smo s odvjetnikom Antom Nobilom

U Ateni je 80-ak hrvatskih državljana uhićeno, što će s njima dalje biti?

Da, ide zakonski postupak, zavisi kako prema kome. Upravo sam čitao da su još dvije grupe huligana uhićene i jedna osoba koja se sumnjiči da je izvršila kazneno djelo ubojstva. Prema tome, netko će vjerojatno samo prekršajno odgovarati ali određeni broj, vjerojatno značajni broj će i kazneno odgovarati. Ovisi o tome koji je postupak, jasno da je kazneni postupak ozbiljniji i dugotrajniji, ali kazne su i daleko ozbiljnije. Dakle, mora se individualizirati situacija svakog od okrivljenika i ovisi o njegovom doprinosu, njegovim radnjama, namjerama će biti usmjereni ili u prekršajni ili u kazneni postupak.

Koliko dugo se u Grčkoj čekaju takva suđenja?

To je teško reći. Ja sam jedan slučaj u praksi imao gdje je jedan od mojih klijenata je trebao biti izručen i na kraju je bio izručen i to je prilično dugo trajalo. Dakle, nije to tako brzo. Ali ajmo najprije vidjeti koliko ljudi će završiti u kaznenom postupku, a koliko će u prekršajnom.

Ako se ne utvrdi tko je izbo grčkog navijača, može li cijela grupa huligana koja se sukobila odgovarati za ubojstvo?

Za ubojstvo može odgovarati oni koji je počinio ubojstvo, međutim postoje i druga kaznena djela. Možete odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi u kojoj netko drugi liši života, a neke osobe su i teško ozlijeđene. Znači ako se točno ne utvrdi tko je ubio mogu odgovarati svi oni koji su bili na mjestu događaja, tukli se, bili u neposrednoj blizini žrtve. Oni mogu kazneno odgovarati kao osobe koje su sudjelovale u nasilju u kojoj je jedna osoba izgubila život i tada se ne utvrđuje točno tko je ubio. Međutim, prema ovim podacima koji dolaze od policije u Grčkoj, izgleda da su izolirale DNA počinitelja na žrtvi prema tome za očekivati je da će točno utvrditi tko je lišio života tog momka.

Kakve kazne prijete uhićenim Hrvatima?

Opet ovisi o kvalifikaciji kaznenog djela. Onaj tko je neposredno vezan za ubojstvo tog momka i svi njegovi sudionici mogli bi dobiti izuzetno duge zatvorske kazne jer izgleda da su nedavno pooštrili zakon koji regulira nasilje na sportskim natjecanjima. Oni koji su samo sudjelovali u tučnjavi nešto manje će dobiti, a drugi samo prekršajne kazne. Ali sad je sve to prerano reći. Treba se upoznat sa svim činjenicama i jasno - kazna je individualna. Treba se dokazati individualna krivnja svake osobe.