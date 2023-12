Odgovor na pitanje zašto je vlak bez kočenja projurio kroz kolodvor od jutra pokušavaju doznati istražitelji. Da je sve bilo normalno, vlak bi stao na kolodvoru, no to se nije dogodilo. On je samo protutnjao. Kompozicija od 19 vagona duga 311 metara koja je krenula iz Koprivnice s kukuruzom prema Rijeci izazvala je potpuni kaos na pruzi.

S više detalja o nesreći javila se RTL-ova reporterka Maja Brkljača koja je razgovarala s članom Uprave HŽ Infrastrukture Darkom Barišićem.

Zna li se što je uzrok nesreće?

"Još traju istražne radnje koje bi trebale završiti sutra u 14 sati kada ćemo biti pametniji".

Prvo što je odmah krenulo otkazale su kočnice. Je li to realan i moguć razlog?

"Po portalima smo danas gledali svakakve izjave. Jedan do realnih tehničkih uzroka je otkazivanje kočnica, odnosno možda umanjena snaga kočenja. Je li se to doista dogodilo mora utvrditi Istražno povjerenstvo, u ovom trenutku to ne znamo".

Da vlak zaista nije uopće kočio, gdje bi on stao?

"To isto ne znamo. Da nije bilo uopće kočenja, vjerojatno se ne bi zaustavio ovdje gdje je".

Koliko je oštećenja izazvao na pruzi?

"Devetnaest vagona je razbacano po pruzi, bio je prevožen kukuruz. Ne znamo trenutno, ne možemo vidjeti kolika su oštećenja od kukuruza. Nadamo se da nisu veća. Vidjeli smo da je jedan stup kontaktne mreže oštećen. Kad raščistimo prugu vidjet ćemo detaljno oštećenja".

Kad će krenuti raščišćavanje i koliko će biti komplicirano? S druge strane je provalija duboka barem 150 metara?

"Agencija za sigurnost željezničkog prometa je najavila da će završiti istražne radnje oko 14 sati kad ćemo krenuti raščišćavati prugu pa će se onda vidjeti kako dalje".

Na koji način će se to raditi? Pruzi se ne može prići ni s lijeve ni desne strane, isključivo tračnicama?

"Naš je plan doći s obje strane i početi vagon po vagon rezati i izvlačiti. S obzirom na to da je u usjeku i da nam vremenske prilike ne idu na ruku, to bi moglo trajati negdje sedam do deset dana".

Budući da ovaj željeznički pravac nema alternativu, što će se događati s prometom? Što sa silnim prometom iz riječke luke i što s putnicima koji bi ovuda išli?

"Za putnike su organizirani autobusi, taj dio je riješen. A što se tiče teretnog prometa, neće se moći prometovati prugom dok se ne otkloni i zadnji dio vlaka".

I sami smo se uvjerili da je danas ovdje bilo više predstavnika privatnih tvrtki koji koriste ovu trasu. Bili su u čudu i došli su vidjeti kakvo je stanje i što će biti dalje s poslom. Što biste im poručili?

"Moraju imati strpljenja dok se sve ne raščisti. Imamo povećanje prometa na ovoj pruzi zadnjih par godina i planiramo to i dalje, ali dok se ne raščisti ovaj problem ne može se dalje koristiti".

U kakvom je stanju pruga mimo ove nesreće? Je li moguće da ovdje leži dio problema?

"Koliko znamo ne, u zadovoljavajućem je stanju. Nije bilo problema sa željezničkom infrastrukturom".

Srećom nitko nije stradao zahvaljujući jednoj brzoj i prizemnoj reakciji djelatnika HŽ-a i kolegice koja je radila na kolodvoru.

"Kolegica Nikolina je radila u dnevnoj smjeni i ovom je prilikom pozdravljamo. Reagirala je na zadovoljavajući način, po pravilima".

Ona je javila dolje da se maknu i tako je izbjegnuta ljudska tragedija?

"Tako je, ona je javila u Škrljevo našim drugim prometnicima i tako je izbjegnuta tragedija. Želimo pohvaliti naše radnike koji su reagirali na zadovoljavajući način".

Isti vlak je na prethodnom kolodvoru, odnosno stajalištu, stajao. Što se moglo dogoditi u međuvremenu?

"Po našim dijagramima vožnje vidjeli smo da je stao dva kolodvora prije Meje. Ovdje je također trebao stati i napraviti križanje. To nije napravio, protutnjao je bez zaustavljanja, a što se u međuvremenu dogodilo na vlaku mora utvrditi Istražno povjerenstvo".