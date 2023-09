Ipak se može, a i na ovim nižim cijenama trgovci će opet zaraditi.

Reporter RTL-a Danas, Goran Latković razgovarao je sa stručnjakom za maloprodaju, Draganom Munjizom.

"Treba uzeti u obzir i da je završila turistička sezona koja je za trgovce bila uspješna pa im je sada lakše kalkulirati sniženja", rekao je naš reporter.

Pregovara se o maržama da ukupna košarica od 365 proizvoda bude jeftinija, kako se sad odlučuje koliko će i što pojeftiniti?

"Treba čestitati svim sudionicima što će smanjiti tu socijalnu košaricu i slabije platežnom stanovništvu, posebice umirovljenicima omogućiti da povoljnije kupuju. Trgovci bi, ja pretpostavljam, i sami to napravili jer obično se cijene spuštaju nakon sezone. Ova sezona se vidjelo da malo potrošnja šteka, a posebice ove godine uz pad cijena bitnih sirovina, kao što je kukuruz, sasvim sigurno da bi oni sami napravili nešto slično. Sad uz određene smjernice Vlade je to malo više strukturirano."

Na globalnom tržištu je i ranije došlo do određenog pada cijene, jesu li trgovci i ranije mogli spustiti marže?

"Šećer i u ovom momentu divlja na gore, vrlo je teško, mi nemamo sad stalno tri mjeseca je ovako, tri mjeseca onako. Ako će stvari biti stabilne, neće biti suša, poplava, COVID-a, ratova, možemo reći da cijene globalno padaju i to se dešava zadnjih dva, tri mjeseca. Budući da smo mi izrazito turistička sezona, nije bilo mudro spuštati cijene u šestom mjesecu, za trgovce je povoljnije da to naprave u devetom i da to naprave jače, na većem broju artikala, s većim popustima i u suradnji s dobavljačima."

Kolike popuste kupci mogu očekivati u dućanima?

"Ono što se pričalo 31.12., cijene 360 artikala, to je otprilike šest posto jeftinije, ja vjerujem, evo Konzum je najavio još dodatnih 1000 artikala, vjerujem da će svi to slijediti. Ako je prosječna košarica tjedna 40 eura, šest posto vam je 2,4 eura, tako da bi građanin samo na toj akciji uštedio 10 eura, što je s jedne strane simbolično, za one koji nemaju je jako puno, a ono što je najbitnije je da zaustavlja inflaciju. Ja sam uvjeren da bi trgovci i bez Vladinog prijedloga bi i dramatičnije snizili cijene."

Jesu li oni sada ispali heroji ili im je to bilo u interesu već i prije?

"Ono što je bitno su posljedice, mislim da jednog čovjeka koji je u potrebi ne zanima to, njega zanima da što prije dođe do povoljnijih uvjeta života. Vlada je kontinuirano od COVID-a nadalje davala dotacije, ograničavala, pomagala, tako da ne možemo reći da se sada sjetila. Trgovci su aktivni u akcijama, kod nas je velika konkurencija i uz neke iznimaka, ja bih rekao da u top 10 najvećih trgovaca, koji čine 84 posto tržišta, da su svi iznadprosječno društveno odgovorni."

Do kada bi ove cijene mogle biti snižene, može li se očekivati da one još dodatno padnu i kako će trgovci reagirati nakon izbora?

"Zakon ponude i potražnje, ako će potrošnja ispuhivati, cijene će ići dolje, trgovci će se boriti da povećaju količine i financijski promet. I potrošači imaju utjecaj na cijene, ovisno koliko i što trošimo. Vrlo je bitno da oni kad miksaju cijene, da na akcije, popuste stave socijalne artikle koji su potrebitima najbitniji, a mislim da to nema nikakve veze s izborima. Trgovci se bore iz dana u dan i njima je svaki dan ista bitka."