Dan nakon što je Sava potopila prostor na kojem radi sisačka udruge za terapijsko jahanje - 5 evakuiranih konja brste travu na novoj lokaciji, sajmištu u Topolovcu. U privikavanju na novu lokaciju pomažu im volonteri.

"Konji su bili jako uplašeni. Jedan se nije dao u prikolicu, morali smo ga pješke dovući ovdje, a to nije bilo malo, nekih 7 kilometara pješke. Trenutno, sad su zadovoljni jer imaju puno trave. Brzo su se privikli, stalno smo svi tu. Svako malo ih neko obilazi, mazimo se s njima, održavamo ih. Najvažnije je to da su oni u redu", govori Mia Matleković, volonterka.

Ono što im je najpotrebnije je hrana.

"Problem je sijeno, za sljedećih tjedan smo ga osigurali. zobi imamo dovoljno, zob nije problem. Znači za tjedan dana hrane imamo, a za dalje se pokušavamo snaći", kaže Anita Trstenjak, tajnica Udruge za terapijsko jahanje Kas.

Sijeno ne bi smjelo biti mokro, a niti staro i pljesnivo.

"Jučer smo se angažirali kako bi pronašli sijeno za konje i naravno, prvo nam je palo da zovemo vlasnike stoke, računajući da bi oni tu prvi mogli uskočiti i pomoći, no kako smo krenuli njih zvati došli smo do saznanja da i oni imaju problema", govori Melita Madžo, predsjednica Udruge za zaštitu životinja Patronus Sisak.

Stvar je u tome što su svi računali da će u ovo doba godine životinje držati na otvorenom, gdje ima svježe hrane, a ne u štalama gdje se moraju hraniti sijenom. Konji ove udruge sada su na sigurnom, no za terapijsko jahanje preko noći je zakinuto 50 djece. Nije problem samo prostor, već i oprema.

"Nešto od opreme što nije kožno, to će se spasiti, oprati i moći će se koristiti, no sve ovo ostalo, kožno, što je najskuplje, to je uništeno. Mi smo imali opreme vrijedne preko 10 000 eura, opreme za jahanje. Tu uopće ni ne računam kacige za koje ne znamo u kakvom su stanju jer su u štali", kaže Anita Trstenjak, tajnica Udruge za terapijsko jahanje Kas.

Svaka pomoć, bilo u hrani, bilo u novcu dobro će doći. Kako samim konjima, tako i onima koji ne mogu bez terapijskog jahanja.

Svi koji žele pomoći, mogu to učiniti uplatom na račun HR3224840081103484674.