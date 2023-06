NEMA ČEGA NEMA Konopi, željezo, cijevi... Cijela Hrvatska pomagala je u čišćenju podmorja u riječkoj luci

"More spaja" naziv je velike akcije čišćenja podmorja u riječkoj luci. Volonteri, koji su stigli iz cijele zemlje, prikupili su s morskog dna gomilu otpada. More je ovoga puta spojilo policiju, vojsku, vatrogasce, civilnu zaštitu. Iz mora je izvučeno više od 20 kubika otpada. Volonteri ove eko akcije nadaju se da je to dovoljno jasna poruka onima koji su ga bacili u riječku luku. Više pogledajte u prilogu Maje Brkljača.