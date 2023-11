KAD SE VRAĆA SCHENGEN? Kontrole na granici do Božića? RTL Danas s Bregane: 'Ne očekuje se da će Hrvatska postrožiti kontrolu istočnih granica'

Nemoguće je sa sigurnošću procijeniti do kada će prijetnji biti, no naznaka ima. S Bregane se javila RTL-ova reporterka Katarina Brečić. "Ono što slovenska Vlada i tamošnji premijer očekuje je da će Italija, a posljedično i Slovenija, nadzor granica ukinuti do Božića, no informacije koje dolaze iz Rima govore suprotno. Spominje se da bi nadzor granica mogao trajati i čitavu zimu. Teško je procijeniti, ovisi će sve o procjeni tajnih službi Italije i Slovenije, a ovisit će i o sukobu Hamasa i Izraela. Ono što je pozitivno u cijeloj priči i da ranije dođe do micanja graničnih kontrola je da tijekom zime opada broj migranata. Danas smo mogli neslužbeno od hrvatske delegacije čuti da njima nije posve jasno zašto je Italija uvela granične kontrole na svojim istočnim granicama jer tamo ne dolazi veliki broj ilegalnih migranata", istaknula je RTL-ova reporterka. Dodala je da se ne očekuje da će Hrvatska dodatno postrožiti kontrolu istočnih granica. "To se ne spominje se ni u službenim ni neslužbenim izjavama hrvatske strane. Stalno se šalju poruke da Hrvatska ima dovoljno graničnih policajaca. Ono što hrvatska strana uporno govori je da treba reagirati Europska Unija i da treba apelirati na BIH i Srbiju da izmijene svoje vizne režime. Hrvatskoj smeta što dio migranata redovnim letovima dođu u Sarajevo i Beograd pa se pješice upute prema Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i drugim zemljama zapadne Europe", zaključila je.