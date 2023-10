Uhićen je srpski biznismen i političar Milan Radoičić koji je organizirao skupinu naoružanih Srba za nedavni napad na Kosovu. MUP Srbije priopćio je kako su policijski službenici obavili pretres stana i drugih prostorija u vlasništvu Radoičića, te mu je određeno zadržavanje u pritvoru u trajanju od 48 sati. Podsjetimo, prošlog je vikenda na sjeveru Kosova u zasjedi srpskih napadača u većinski srpskom selu Banjska ubijen kosovski policajac. Sukobi su se nastavili i tijekom nedjelje. O uhićenju Radojčića samo za RTL govori ministar unutarnjih poslova Kosova

Kako gledate na uhićenje Radoičića?

To je više simbolični potez Srbije kako bi se izvukao iz pritiska Zapadnih sila. Da znamo da je to suštinski korak i borba protiv kriminala, onda trebaju biti uhićeni svi u grupi. Isto tako oni moraju biti i izručeni pravdi Kosova i da budu osuđeni za to što su napravili na Kosovu.

Je li Radojičić Vučićevo žrtveno janje?

Može biti, ali ne znači. Mislim da je ovo samo neka farsa. Koliko je Radojičić blizu Vučića toliko je i Vučić blizu Radojičića. Uvjereni smo da su u planiranju, podršci i financiranju terorističke akcije bili uključeni i Vučić, ministar obrane Vujević i načelnik štaba vojske Srbije Mojsilović. Ako hoćemo punu pravdu onda se moraju osuditi u srpskim sudovima i oni koji su izručivali oružje. Mi imamo dokaze o toj terorističkoj organizaciji. Isto tako trebaju i oni koji upravljaju kampovima za obuku, a koje su u nadležnosti vojske Srbije.

Smiruje li se situacija ili prijeti eskalacija?

Ne možemo raditi hladnokrvne analize, jer se radi o ljudima koji nemaju puno razuma. Od 90-ih kad smo imali gorke slučajeve kao i cijela regija i ratove koje je počeo Milošević, Vučić je bio ministar propagande. Sada vidimo iste scenarije. Ne možemo računati u uračunljivost srpskih lidera. Zbog dinamičnih radnji kosovske policije i povećavanja KFOR vojnika i pritisaka Zapadnih sila možemo reći da se situacija smiruje, ali ne računamo puno na to.

Kako će se dalje razvijati odnosi Srbije i Kosova?

Dok Srbija sponzorira terorizam ne vjerujem da ćemo imati dobrosusjedske odnose. Ona se mora ograditi i od ovakvih djelovanja i kriminalne prošlosti i da nađemo zajednički jezik da idemo dalje. Bez pravde i mijenjanja političke misli u Beogradu ne vjerujem da ćemo imati dobrosusjedske odnose.

Spomenuli ste kampove. Vidite li da te aktivnosti i dalje postoje na granici sa Srbijom?

Mi znamo da postoji još jedan kamp u Kopaoniku gdje Srbija priprema kako oni kažu ratnike, u stvari teroriste da u određenom trenutku po određenim naredbama pokušaju uraditi ono što su htjeli u Banjskoj. General Mojsilović je jučer priznao da treniraju rezervni sastav vojske od građana Kosova koji su i građani Srbije. To je čudno i neprihvatljivo za nas da strana vojska koja ne priznaje Republiku Kosovo naše građane vježba vojno sposobnosti i stavlja pod naredbe vojske Srbije.