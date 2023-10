Kopneni upad Izraela u Gazu čini se neizbježnim, tempo i taktiku napada voditeljica RTL-a Ana Brdarić Boljat analizira s bivšim ministrom obrane Antom Kotromanovićem.

Danima se najavljuje, stotine tisuća Izraelaca čeka naredbu, gomilaju se tenkovi na granice uz pojas Gaze - Gospodine Kotromanoviću, kada bi ta operacija mogla krenuti i izgledati?

"Napad na sam Pojas Gaze možemo očekivati uskoro, on bi trebao početi na sjevernom dijelu Gaze, gore na vrhu iz nekoliko razloga. Gore se nalazi zapovjedništvo Hamasa, političko vojni dio, gore nalazi većina taoca koji su zarobili Hamasovi borci i to je taj centar gdje će izraelske snage pokušati u što kraćem periodu proći i osloboditi te taoce i pokušati razbiti Hamasovu mrežu. To će biti vrlo teško, oni će pokušati napasti s kopnenim snagama, zračnim snagama uključujući i helikoptere i s pomorskim snagama."

Cilj je zapravo ono što se ne vidi – uništiti, ono što Amerikanci zovu - grad ispod grada. Ogroman labirint tunela koji koristi Hamas. Ovako su prema podacima izraelskim tajnim službama izgledali 2021-e.

"Tih tunela ima preko 300 kilometara i to će biti veliki izazov za izraelsku kopnenu vojsku. Hamasovi borci su dobro motivirani, dobro obučeni, poznaju teritorij, svaku ulicu i kvart i neće biti lako izraelskim snagama koji moraju koristiti oklop unutar samog grada. Vjerojatno će oni koristiti široke avione i pokušati ući. Hamasovci su u velikoj prednosti što imaju te tunele, koristit će da Izraelce napadaju iza leđa, iznenada na tim mjestima gdje oni to ne mogu braniti i očekivati."

Ono što je najgore, već sada govorimo o humanitarnoj katastrofi epskih razmjera. Što očekivati? Kako jedan vojnik može prepoznati tko je militant, a tko je civil?

"Vrlo teško, svaki vojnik kada ulazi u borbu on je nervozan, on će pucati na sve što se miče. U urbanom ratovanju je to teško detektirati. Svaki civil može uzeti RPG i ispaliti dva do tri projektila, baci ga i on je dalje civil. To će biti veliki izazov za izraelsku vojsku, oni već šesti put da angažiraju svoje snage. Možemo očekivati dugu i tešku bitku s jedne i druge strane."

Više pogledajte u videu: