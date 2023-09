Kratke hlače, minice, goli trbuh. Što (ni)je primjereno za nastavu? 'Svatko ima svoj stil, ali...'

Hlače i suknje iznad koljena, majice bez rukava i one koje otkrivaju trbuh - nisu dopuštene. U Osnovnoj školi Milana Langa u Bregani pravila odijevanja su jasna.

"Što se pravilnika tiče meni je sve u redu, možda je malo stroži za djevojčice, ali nije prestrogo. Neki se znaju žaliti da ne mogu nositi poderana hlače ili traperice, ali to je to", rekao je učenik 8. razreda Robert Svilić.

Zbog sve češćeg kršenja pravila u Osnovnoj školi Milana Langa rade na novom kodeksu odijevanja koji propisuje jasnija pravila. Ističu, pravila jednako vrijede i za učenice i za učenike.

"Nisu primjerene kratke hlače, kratke suknje, ako nose tajice majica mora biti primjerene dužine. Nije dozvoljeno imati dugačke nokte, zabranjeno je šminkanje, eventualno je dopušteno sjajilo za usne i bezbojni lak. Dječaci ne bi smjeli dolaziti u sportskim dresovima, prekratkim hlačama niti u majicama u kojima treniraju, i oni trebali biti primjereno odjeveni za školu", rekla je Sanja Rapljenović, nastavnica u OŠ Milana Langa u Bregani.

Pravila odijevanja od škole do škole su različita. Neki kućnim redom propisuju samo primjereno i pristojno odijevanje, a neki imaju jasno određene zabrane. Različita su mišljenja, ali i stilovi odijevanja učenika.

"Ovo je zapravo moj svakidašnji outfit, košulja, kravata, hlače, sat, ako je vruće može bez kravate, ali uglavnom slično se oblačim cijelu godinu. Svatko ima svoj stil, ali smatram da se bez obzira na to treba pripaziti. Ako naš stil odijevanja ne odgovara pravilima treba ga prilagoditi", rekao je David Katačić, učenik Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

Nura Jakupović, učenica Gimnazije Lucijana Vranjanina kaže: "Sada su moderne rezane majice, topovi, i tome je ženska populacija nekako sklona, a dečke često opominju što nose kratke hlače, traperice su prihvatljive, ali kratke trenirke to nije baš dozvoljeno. Rekla bi da je upravo to najčešća zamjerka",

U Gimnaziji Lucijana Vranjanina kodeks postoji. U školi su, kažu, zadovoljni, pravila se ponekad krše, ali sve rješavaju razgovorom.

"To je dio njihova identiteta i to ne bi trebalo biti prestrogo. Naravno, neka pravila se trebaju poštovati. Najčešće se krši ta dužina kratkih hlača, suknjica, dekolte i bretele kad se previše otkriva. Dečki su počeli nositi jako kratke hlače i isto smo ih upozorili da to nije primjereno, tako da tu nema neke nejednakosti", dodaje Vlatka Baretić, psihologinja u spomenutoj gimnaziji.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja univerzalni kodeks odijevanja za škole ne propisuje. Poručuju, odluka o onome što je dopušteno, a što zabranjeno je na ravnateljima ili na osnivačima koji mogu propisati jedinstveni dress code.