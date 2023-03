Prema posljednjim informacijama koje dolaze iz zagrebačke policije, pod nadzorom je osoba za koju se vjeruje da ima korisne podatke o počinitelju i lokaciji pa možemo zaključiti da se postepeno obruč oko počinitelja steže.

Reporter RTL-a Danas Ilija Radić razgovarao je s kriminalistom Željkom Cvrtilom jučerašnjoj pucnjavi.

"Čini mi se, po sadašnjim informacijama se ne radi o naručenom ubojstvu jer bi vjerojatno bilo više počinitelja, bilo bi planirano. Vozilo bi bilo ukradeno, kasnije spaljeno. Policija ne bi odmah imala registarsku oznaku, bilo počinitelja ili nekog drugog. Počinitelj i žrtva su vjerojatno u nekom suodnosu, vjerojatno se radi o nerazriješenim dugovanjima, vjerojatno se žrtva i počinitelj poznaju. Ne čini mi se ni da je riječ o sukobu jer bi netko primijetio da je bila tuča ili svađa", rekao je Cvrtila.

Teško je, rekao je kriminalist, pronaći počinitelja kad je riječ o naručenom ubojstvu.

"Ovdje će očito biti puno lakše jer se zna vozilo, zna se registarska oznaka i u svakom slučaju zna se i vlasnik. Morat će reći kome je posudio vozilo, ako sam nije počinitelj."

Dodao je da nema potrebe da se objavljuje fotografija vlasnika vozila ako je već poznato tko je počinitelj te da bi bilo dobro da se njegova fotografija objavila. Međutim, takvo što može biti dvosjekli mač:

"Za vlasnikom vozila nema potrebe da se objavljuje fotografija ako se zna počinitelj. Čini mi se da bi bilo dobro da se to objavilo jer se prije svega radi o opasnoj osobi pa ako ništa drugo da građani ne prilaze toj osobi dok policija ne dođe do njega. Da se mislio predati, ostao bi na mjestu događaja. Pretpostavlja se da bi mogao pružiti otpor pa i moguće prema građaninu koji bi ga mogao prokazati. To je dvosjekla situacija što se tiče puštanja informacija i fotografije prema opasnom počinitelju koji je još u bijegu", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje zašto u ovom slučaju nismo vidjeli blokade i duge cijevi na cesti, Cvrtila odgovara:

"Vjerojatno su pretpostavili i moguće je da su i identificirali počinitelja da za tim nema potrebe, ali to inače jest uobičajena operativna operacija. Rampa koja se provodi gdje se blokiraju svi izlazi iz određenog prostora ili grada, pregledavaju se vozila koja liče ili odgovaraju marki, modelu ili boji vozila kojim se počinitelj dovezao."

Na pitanje je li moguće da je počinitelj pobjegao preko granice, osobito na Zapad s obzirom na to da nema šengenskih kontrola, kriminalist odgovara:

"Tako je, vrlo izvjesno je mogao pobjeći, lakše na zapad nego na istok što ne znači da ne može i na istok ili već možda nije. Sigurno je svim graničnim prijelazima dojavljen podatak i raspisana tjeralica za tom osobom tkao da će se svi oni prijelazi gdje još uvijek policija - pregledavati. međutim, odlaskom na zapad ne može izbjeći, pogotovo ako nema već definirane lažne dokumente što vjerojatno u ovom slučaju nije jer se radi o slučaju u kojem nije riječ o naručenom ubojstvu"