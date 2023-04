Kriminalist o splitskim bjeguncima: 'Pitanje je vremena kada će ih policija pronaći...'

Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s kriminalistom Josipom Pavličekom o trenutnoj sigurnosnoj situaciji

Prošli tjedan svaki dan neki događaj, što se događa? Jesmo li sigurni?

"Radi se o slijedu događaja koji imaju zajedničke karakteristike, kao što je način počinjenja, kao što su određena obilježja oštećenika tih kaznenih dijela. Ako pitate jesmo li sigurni, svakako jesmo, ta kaznena mjera, odnosno jedan dobar dio njih je brzo i učinkovito razriješen. Mislim da možemo biti zadovoljni", kazao je.

Kada govorimo o paležima, svi su očekivali da iza toga stoji podzemlje, je li to potpis podzemlja?

"Kada govorimo o paljevinama ona imaju određena obilježja kaznenih djela povezanih s organiziranim kriminalitetom, možda javnost ne bi trebala biti razočarana što u ovom slučaju to nije slučaj. Što se radi o sasvim drugačijim motivima i mislim da možemo biti zadovoljni zbog toga", govori.

Je li to potpis podzemlja?

"Da, to su tipični načini slanja poruka, zastrašivanja ili osvete, pogotovo među članovima kriminalnih organizacija, skupina", odgovorio je Pavliček.

Kakve se poruke time šalju?

"Ta osoba kojoj je ta poruka namijenjena vrlo dobro zna u kojem je smislu ta osveta išla, dakle zbog čega se to dogodilo", kazao je.

Koliko pomažu nove tehnologije?

"Digitalna tehnologija je blagodat i u označenoj mjeri može ubrzati i učiniti uspješnijim kriminalističko istraživanje. U razdoblju prije 10-tak ili 20 godina sve smo to morali raditi 'pješice', trebali smo pronalaziti svjedoke koji su se kretali u zoni mjesta događaja i od njih prikupljati informacije. Danas imamo zatvorene sustave video nadzora, imamo mobitele koji nam u značajnoj mjeri mogu olakšati istraživanje", govori.

U vezi slučaja u Splitu, je li po vama normalno da to toliko dugo traje?

"To ovisi od slučaja do slučaja, znamo da onaj koji bježi je u određenoj prednosti pred onim koji ga hvata. Tu je samo pitanje vremena i odluke tih osoba hoće li se same predati policiji, odnosno trenutka kada će ih policija locirati i pronaći", zaključio je kriminalist Josip Pavliček.