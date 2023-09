Da je dobar trenutak prepoznali su mnogi, jer tržište automobila cvate kao u najboljim godinama. U prvih osam mjeseci prodano je više od 42 tisuće novih automobila.

"U odnosu na prošlu godinu na isto razdoblje mi imamo porast otprilike 33 posto kad su u pitanju novi automobili, a oko 11 posto više je rabljenih automobila. Sve skupa oko 20 posto više prvi puta registriranih osobnih automobila" kazao je za RTL Danas Goran Pejić predsjednik uprave Centra za vozila Hrvatske.

Hrvatske su ulice prema prvim registracijama od kolovoza bogatije i za čak 62 Tesle, 13 Porschea, te 2 Bentleya. Ipak tržišni lider je Volkswagen s 5132 prodana automobila. Na drugom mjestu je Renault koji je prodan u 4782 primjerka. Slijedi Škoda koja je prodala 4593 automobila, potom Kia s 3083 prodanih vozila, a na petom mjestu je Dacia s 2749 prodanih automobila, pokazuju podaci Promocije Plus.

Ivan Pehar, direktor salona rabljenih vozila ističe: „10 tisuća eura je nekad bio novac za koji ste vi mogli kupiti neki auto, danas vi za 10 tisuća eura doslovno više nemate što kupiti. To je sve od 15 tisuća eura na gore. Automobili koji su bili 20, oni su sada 30 tisuća eura – cijene su značajno otišle gore kada govorimo o novim vozilima, a tako su i rabljeni pratili. Imaju svoj gubitak od 20 posto na više po godini i tako prate cijenu novih vozila.“

Nerazmjer u cijeni između novih i rabljenih više ne postoji.

"Oko 20 tisuća eura – to je neki cjenovni razred kojeg si ljudi još uvijek mogu priuštiti. Da nije auto prestar, i ako bi po godinama gledali to bi bilo negdje do 3 i pol godine, jer tada je auto još uvijek u garanciji, a može izgubiti od 20 do 30 posto vrijednosti" zaključuje Ivan Pehar, direktor salona rabljenih vozila u Zagrebu.

