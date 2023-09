Kruzer s 1900 turista uplovio u Rijeku, koliko potroše kad siđu s grdosije? 'Ne može se reći da su to kupci'

Na tristo metara dugom kruzeru u Rijeku je uplovilo 1900 turista i 800 članova posade. Među njima i obitelj iz Australije koja je na mjesečnom krstarenju vrijednom 9000 eura po osobi. Gerda Ross nam kaže: "Dobro se zabavljamo, otkrivamo koliko je Mediteran drugačiji od naše Australije, ali stvarno je lijepo“.

O Rijeci u koju su pristali uglavnom znaju malo! Melissa Lions iz Australije govori nam na što je grad podsjeća: "Kao Trst je, u Italiji, ali ne znam previše pa sam sretna što ću istražiti!“.

Oni koji su tu ostali, za upoznavanje grada imaju deset sati. Njih petsto otišlo je na izlete od Krka do Istre. Pitanje je koliko su spremni potrošiti u gradu kada na brodu imaju sve što požele! Amerikanac Gary Woodall priznaje: "Zapravo ne znam kakva je ponuda. Razgovarali smo kod kuće s nekim tko je bio tu i rečeno nam je da je ovdje sjajna moda i odjeća“.

Australka Margaret Lowel dodaje: "Ne znamo koliko ćemo potrošiti, ovisi kakav nas duh pokrene, ovisi hoće li nam se nešto svidjeti!

Čim je kruzer uplovio u luku naplaćeno je tri eura pristojbe po putniku. Pitanje je koliko su gosti široke ruke kad iziđu iz luke. Prva stanica je riječka tržnica. Prodavačica s tržnice Hasna Jupić odmah kaže što goste najviše zanima: "Najviše smokve, ne znam zašto, da li svježe ili ove druge, najviše smokve, da! Zanimljive su im, ali ne dovoljno da bi ih kupili? Ne, probat da jer je izloženo pa onda ovako probaju, kupit ne!“.

Ugostitelji se žale! Vlasnica konobe s autohtonom hranom i svježom ribom smještenoj uz ribarnicu Neva Valenčić pojašnjava: "I s ostalim kolegama ugostiteljima sam razgovarala, bar što se tiče centra grada Rijeke isto mi tako govore, znači od cijele sezone potvrđujem i stojim iza toga što sam rekla, od cijele sezone, od svih kruzera koji su pristali, usidrili se u našu luku, ako je bilo 30 gostiju“.

Turisti obilaze znamenitosti, fotografiraju, neki svrate u suvenirnicu s isključivo riječkim suvenirima u Starom gradu. Vlasnica Amna Šehović priznaje: "Ne može se reći da su to kupci, tu i tamo netko nešto kupi, to je istina, ali da su to kupci -ne, oni su ljudi koji kupuju magnete, kupuju razglednice“.

U obližnjoj galeriji u kojoj je sve ručni rad, kažu isto. Dugogodišnja djelatnica Anita Iljkić kaže: "Najčešće to budu ili morčići ili magnet, neka čašica unikatna!“.

Ipak ima iznimki, u trgovini s domaćim likerima, rakijama i čokoladama smještene na samom Korzu osjete dolazak kruzera u grad. Tko uđe, potroši. Prodavačica Petra Landek ne skriva koliko gosti s kruzera kod nje znaju potrošiti: "Oko pedesetak eura, možda do 60 eura, neki su spremni i preko 100, neki su i manje od 10!“.

Od početka godine u riječku je luku stiglo 11 kruzera s 30 tisuća putnika, stiže ih još sedam s 10 tisuća turista. Rijeka je sve popularnija na mapi za kružna putovanja, samo još treba naučiti kako od njih bolje zaraditi.