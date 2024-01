Pitanje je je li kuća diplomata iz Ministarstva vanjskih poslova podno Sljemena, u kojoj je prema sumnjama policije i istražitelja držao ilegalne migrante, jedina takva. Nakon policije i Općinsko kazneno odvjetništvo u Zagrebu izvijestilo je da je 29. prosinca prošle godine ispitalo diplomata i 28-godišnjeg Indijca, što je RTL prvi objavio.

Devetero ilegalnih migranata, koji su živjeli u kući diplomata, nakon dolaska policije vjerojatno su završili u prihvatilištu Porin. Ondje je i čečenski par koji je u Hrvatsku stigao jučer. Muškarac, koji je htio ostati anoniman, ispričao nam je da je pobjegao kako ne bi završio u ruskoj vojsci. Svjestan je da može pobjeći i iz Porina i, na primjer, živjeti u tajnosti kao ilegalci podno Sljemena: "Mogao bih. Ali to bi donijelo previše problema. Želim živjeti mirno i zakonito“.

Pa smo ga pitali je li mu netko ponudio da u zamjenu za novac živi drugdje. Isprva nije htio odgovoriti no onda nam je objasnio da takvog čega itekako ima: "Da, neki to rade. Siguran sam. Nije tajna. Svi to znaju“.

Svi znaju i da je to unosan biznis za krijumčare. Policija i DORH kao prvoosumnjičenog vide diplomata iz Ministarstava vanjskih poslova. Nadležni ministar, Gordan Grlić Radman, ne staje pred kameru, već kolega iz pravosuđa. Ovo je veliki problem, kaže Ivan Malenica i dodaje: "Svakako mislim da nije dobra slika prema vani da državni službenik čini kazneno djelo koje je povezano s ilegalnim migracijama“.

Istražitelji sumnjaju da je diplomat imao dogovor s dvojicom Indijaca. Iskaz je dao bez odvjetnika. Navodno se branio da je samo iznajmio kuću 35-godišnjem Indijcu i da nije znao da ondje žive ilegalni migranti. On je i dalje u bijegu.

Pitanje je je li diplomatova kuća jedina takva. Građani su uvjereni da ih ima još. Marija nam priča da je u pojedinim zagrebačkim kvartovima vidjela takvo što: "Neki ovako iznajmljuju sobe, sa strane. Njih je desetak. To je javna tajna. Većina njih to radi zbog dodatnog prihoda“.

Statistike kažu da je lani uhićeno 1880 krijumčara. "Kad govorimo o kaznenim djelima krijumčarenja, češće to rade strani državljani nego domaći. I to u omjeru 70 prema 30 posto“, kaže glasnogovornica zagrebačke policije, Marija Goatti.

DORH nije tražio istražni zatvor za diplomata, jest za Indijce zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela. Prijeti im jedna do osam godina zatvora. A do podizanja optužnice, diplomat može na posao u Ministarstvo, i tek tada se može pokrenuti stegovni postupak.