Kuhaju sapune, programiraju robote. Drugačija nastava u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko

Od programiranja i robotike do izrade sapuna i ekologije, nastava je potpuno drugačija od one na koju je naviknula većina osnovnoškolaca. I sve to - zahvaljujući učiteljicama u OŠ Prečko u Zagrebu.

Prave sapune, sada bilje i izvode pokuse. Ovi četvrtaši pravi su eko znalci.

"Nije vam teško kuhati sapun, stavi se baza, miješa se dok se ne rastopi, boju dobijemo od minerala, eterično ulje za miris. Miješa se i stavi u kalupe i gotov sapun", rekao je učenik OŠ Prečko Jakov Bilić.

U školi godinu i pol provode projekt koji spaja znanost, tehnologiju, poduzetništvo i ekologiju.

"Naučili smo da ne moramo bacati neke stvari već ih možemo ovako iskoristiti za posude za bilje. Sadili smo mnogo bilja toga, radili mnogo ukrasa i slika od čepova istaknuo je učenik Jakov Miladin.

"Imamo kuglice iznenađenja od gline i unutra su biljke. Nećete znati što će izrasti ako ih dobro ne zalijevate", objasnila je učenica Paula Katalinić.

Za sve su zaslužne njihove učiteljice. U sklopu Erasmus+ projekta sve što su naučile u Finskoj, Španjolskoj i Grčkoj primjenjuju u redovnoj nastavi i u novim izvannastavnim aktivnostima.

"Nove izvannastavne aktivnosti ponuđene su svim našim učenicima, oni se rado uključuju i bit će trajno uključene u kurikulume naše škole", rekla je voditeljica projekta Erasmus+ u OŠ Prečko u Zagrebu Anka Vukša.

Učenici programiraju i izrađuju svoje robote, zabavljaju se i uče.

"Imamo robota, zove se Preki po našoj Osnovnoj školi Prečko. Slagali smo ga dugo vremena, dio po dio i onda smo ga zajedno programirali", rekla je učenica Lea Šarić.

Robotika, ali i 3D printeri. Trenutačno pune ruke posla imaju s božićnim ukrasima, sami su ih osmislili i dizajnirali, a sada su na printanju.

"Kad smo počinjali, printali smo privjeske i neke jednostavnije stvari, a kad smo shvatili kako to ide, krenuli smo sa zahtjevnijim stvarima", istaknula je učenica Nera Jelačić.

Na ovaj način, kažu učiteljice, njihovi učenici ovladali su novim, itekako korisnim vještinama.

"Učenici su proizvod, koji su sami osmislili, modelirali, dizajnirali, programirali i uspjeli su ga na kraju plasirati na tržište. Učili smo ih i marketingu“, rekla Marija Vonić, učiteljica u OŠ Prečko u Zagrebu.

Sve što su naučili sada će i primijeniti. Čeka ih dan otvorenih vrata škole gdje će održavati radionice i prodavati svoje proizvode.

