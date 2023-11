Kupa stvara probleme mještanima: 'Koliko god je volimo, ali nam prijeti. Ovo je apel nadležnima...'

Noćas je Kupa u Gorskom kotaru u kratkom roku narasla ekstremna dva metra. Najgore je u Brodu na Kupi gdje se rijeka izlila na cestu.

U RTL Danas javila se reporterka Maja Brkljača koja je razgovarala s predsjednikom Mjesnog odbora Broda na Kupi, Davorinom Klobučarem.

"Ove noći rijeka Kupa bila je u stagnaciji, sve do dva sata iza ponoći, znači vodostaj je opadao, međutim, nakon toga ona je podivljala u pravom smislu, do jutra je dva metra se digao vodostaj, zastrašujuće."

Jesu li pali neki rekordi?

"Da. Gore na jednoj stanici nije bio rekord, nešto je voda bila niža nego nekidan, 404 centimetra, ali nizvodno voda na Kupi u naselju Kupa je rekord postignut, preko 4 metra što je rezultiralo silnim pritokama."

U čemu je problem zapravo što Kupa ima jako puno pritoka, na koliko je kilometara koliko pritoka riječ?

"Pa otprilike na 15-ak kilometara imamo čak 6 pritoka rijeke Kupe, to su Čabranka, Gerovčica, prije toga onda još dvije i Kupica, sve to skupa ulijeva u Kupu. Zbog toga Kupa onda je strahovito velika i snažna. Zato je danas postignut rekord u naselju Kupa, a sve će to skupa donijeti u Karlovac velike, velike probleme."

I Kupa stalno prijeti?

"Kupa stalno prijeti. Koliko god je volimo, ali Kupa nam prijeti. I zato je to apel i poziv nadležnim službama, prvenstveno Hrvatskim vodama, da zajedno sa slovenskim partnerima, zaista poduzmu korake, odnosno projekte, kako bi i na koji način ublažili nedaće ovoga stanovništva."

Da su normalne okolnosti, kakvo bi vrijeme bilo u Brodu na Kupi, već smo zagazili u studeni?

"Već bi trebalo biti snijega, za Svi svete smo imali već koliko puta snijeg, temperatura oko nule, pravi zimski uvjeti, svinjokolja i tako dalje. A ovo sad, evo vidite, temperature su nenormalne, gotovo čak ljetne više nego proljetne."

15-ak stupnjeva vani, kolika je temperatura Kupe?

"Kupa je sada 12 stupnjeva, vjerovali ili ne."

A trebala bi biti?

"Između 7 i 8, najviše, čak možda i niže jer je to tako normalno. Ovo sada je nevjerojatno koliko je voda topla za ove vremenske situacije."

Što je voda napravila ovdje u Vilinskom gaju, kako on izgleda inače? Ovo je baš mjesto gdje se Kupica ulijeva u Kupu.

"Tako je, to je inače to je prostor za meditaciju i relaksaciju naših posjetitelja, tu su stolovi i klupe za odmor, mjesto gdje se ljudi druže. Evo vidite, to je sve sada poplavljeno."

Koliko je tu metara vode, kolika je dubina?

"Ovdje je dubina vode oko dva metra, evo vidite tamo čamac, da ga nisam vezao lancima na stablo, on bi davno otplovio. Ovako ga drži lanac, i on će izdržati, ali ovo je nevjerojatno."

Što mještani mogu očekivati, što biste im savjetovali?

"Ljudi trebaju biti organizirani kao što jesu, mi smo svi u kontaktu jako dobrom, da se preventivno djeluje da se zaštite pragovi kuća, da se stave zečji nasipi. Da se svi kanali očiste, da se kanali prokopaju, da se šahte očiste da ta voda ipak malo otiče od kuća."