Lava guta islandski grad, razgovarali smo s Hrvatom Draženom koji je na Islandu: 'Nebo se zacrvenjelo'

Nakon još jedne erupcije zahvaćene su prve kuće grada Grendavika na jugozapadu Islanda. Lava se izlila po tlu sjevernog dijela grada i progutala dio kuće.

"Prilično smo sigurno da ovo nije kraj cijelog procesa i praktički, bez obzira na to što je lava sada na rubu tog gradića, proces će ići dalje i vjerojatno će uništiti taj gradić", rekao nam je Dražen Balen, profesor na Geološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu.

Posljednja u nizu erupcija počela je rano ujutro, nekoliko sati nakon što su vlasti upozorile na vulkansku aktivnost i evakuirale stanovnike malog ribarskog grada.

Viđir Reynisson, ravnatelj Odjel za civilnu zaštitu i upravljanje izvanrednim situacijama Islanda, rekao je: "Radimo sa znanstvenicima i procjenjujemo stanje. Gledamo model toka lave kako bismo ga razumjeli i pogledali koje se radnje mogu poduzeti da se zaštiti infrastruktura. "

Ovo je peta erupcija na poluotoku Reykjanes od 2021. Oko 4 tisuće stanovnika Grendavika evakuirano je još u studenom. Dijelu je dopušten povratak u prosincu, a sada su opet morali napustiti svoje domove.

Dino Đula, Hrvat je na Islandu svjedoči kako je to danas izgledalo: "To je eruptiralo jutros u 8 sati i čini mi se da je već oko 10 sati bilo oko pola kilometra od najsjevernijih kuća u Grindaviku. Koliko sam čuo, najveća je opasnost za jedan, kako mi to zovemo, greenhouse, koji je napušten još od studenoga."

Na tom području Islanđani su izgradili sustav nasipa koji je ipak preusmjerio dobar dio lave od grada.

Dražen Balen s Geološkog odsjeka otkriva detalje ove prirodne katastrofe: "Temperatura lave je veoma visoka, i više od 1000 stupnjeva Celzijusovih. To su praktički temperature koje su nama u normalnom životu nezamislive. Ono što je prednost kod ovakvih erupcija ljudi, jest da su relativno mirne. Ako vjetar ne puše, čovjek možete biti i na nekoliko desetaka metara od toga. Ali svaki metar drastično povećava temperaturu."

Za razliku od velike erupcije 2010., ova erupcija ne bi trebala uzrokovati probleme u zračnom prometu.

Dino Đula s Islanda kaže: "Ja nisam osjetio niti jedan potres, naravno - vidimo da se nebo zacrvenilo, svi idu na balkone, traže neki dobri pogled. Tako da se sve to može vidjeti na horizontu, ali nikakvu opasnost za Reykjavik, koliko za sada čujem, ovo ne predstavlja. "

Island ima više od 30 aktivnih vulkana. Ne zna se koliko bi ova vulkanska aktivnost mogla trajati - od nekoliko dana do više mjeseci.