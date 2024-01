Lažne eksplicitne fotografije Taylor Swift preplavile internet. Hoće li se takav sadržaj kriminalizirati?

Lažne eksplicitne fotografije pjevačice Taylor Swift preplavile su internet. Pojavile su se prvo navodno na pornografskim stranicama, a kasnije i na društvenim mrežama gdje su pregledane milijune puta prije nego što su neki računi ugašeni. Napravljene su s pomoću umjetne inteligencije, a riječ je o takozvanom deepfakeu. Termin je to za izradu lažnih audio ili video materijala i fotografija s pomoću umjetne inteligencije.

S mreže X javili su da poduzimaju sve odgovarajuće mjere, a sve je komentirala i Bijela kuća. "To je uznemirujuće. Dok tvrtke društvenih mreža donose vlastite neovisne odluke o upravljanju sadržajem, vjerujemo da one imaju važnu ulogu u provođenju vlastitih pravila kako bi spriječile širenje dezinformacija i intimnih slika stvarnih ljudi bez pristanka. Nažalost, prečesto svjedočimo tome da slaba provedba pravila nerazmjerno utječe na žene, a također utječe i na djevojke", rekla je Karine Jean-Pierre, glasnogovornica Bijele kuće.

To je sve češći oblik uznemiravanja, a zbog slučaja Swift neki su američki političari pozvali na donošenje novih zakona kojima bi kriminalizirali stvaranje takvog sadržaja. U Hrvatskoj je prije dvije godine donesen zakon koji regulira kažnjavanje lažne pornografije, ali ne i ostalog sadržaja. Slijedi potez Europske unije. "Buduća uredba o umjetnoj inteligenciji koja je sada tik pred izglasavanje predviđa da bilo kakav deep fake sadržaj ili sadržaj generiran s pomoću umjetne inteligencije bi trebao biti označen kao takvim. No postavlja se pitanje kako doći do osobe koja je takav sadržaj stavila", objašnjava Stefan Martinić, savjetnik za Hrvatsku udrugu za umjetnu inteligenciju CroAI.

Mnogi tu tehnologiju koriste za zabavu, no što je lažno, a što ne, sve je teže razabrati. "Prije smo imali nekakve alate poput photoshopa koji tada nisu bili bazirani na umjetnoj inteligenciji, ali sad s vremenom se razvijaju ti alati povezani s umjetnom inteligencijom koji na sve efikasniji način mogu učiniti te videe što realnijima i onda je nama laicima jako teško dešifrirati jesu li to stvarni ili nestvarni sadržaji", govori Stefan Martinić.

Pop zvijezda nije se oglasila, ali zbog svega navodno razmišlja o tužbi.